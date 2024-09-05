Какая зубная паста является лучшей для ваших зубов: мнение стоматологов

Какой зубной пастой лучше всего пользоваться и какую используют стоматологи?

Стоматолог из Нью-Йорка Триша Куорти и парадонтолог Дэвид Окано ответили на этот вопрос.

Зубная паста имеет важные преимущества для здоровья полости рта, но только механическое действие зубной щетки удалит накопление налета, липкой биопленки бактерий на зубах, говорят эксперты.

Зубной налет содержит множество микробов, приводящих к кариесу и пародонтозу. Но стоматологи все же рекомендуют использовать зубную пасту с фтором, чтобы снизить риск кариеса.

Виды зубной пасты

Зубная паста с фтором

Согласно данным Национального института здоровья, фтор - это минерал, предотвращающий или устраняющий кариес и стимулирующий формирование новой кости.

"Фтор делает зубы крепче. Я все время говорю своим пациентам, что им нужна зубная паста с фтором", - говорит Триша Куорти.

Она также рекомендует жидкость полоскания рта с фтором, поскольку жидкость смывает все поверхности зубов.

Фторид выпускается в различных формах, таких как натрий фторид, но фторид олова может иметь дополнительные преимущества против бактерий, приводящих к пародонтозу.

Зубная паста без фтора

Зубная паста без фтора не содержит минерала. Кворти говорит, что нет смысла использовать этот вариант.

"Преимущества фтора настолько велики, что я всегда рекомендую, если это вообще возможно, использовать зубную пасту с фтором", - добавляет Окано.

Зубная паста с пищевой содой

Пищевая сода естественно щелочная, то есть имеет рН выше 7. Теория состоит в том, что она нейтрализует кислоты, приводящие к кариесу. Она абразивна, поэтому может удалить пятна, но также может повредить эмаль, жесткий внешний слой зуба, предостерегают эксперты.

Зубная паста для чувствительных зубов

Эта зубная паста содержит нитрат калия и другие ингредиенты, уменьшающие нервную передачу от зуба к мозгу. Это уменьшает резкую боль, которую люди могут чувствовать, когда они обнажают корни десен и едят что-то холодное, горячее, сладкое или простоквашу.

Может потребоваться несколько недель, чтобы почувствовать разницу, и зубную пасту можно использовать нескончаемо долго, отмечают оба стоматолога.

Отбеливающая зубная паста

Это зубная паста, содержащая средства, которые вам понадобятся, когда вы хотите удалить пятна на внешней стороне зубов от кофе или вина. Она может быть абразивной.

Угольная зубная паста является одним из вариантов отбеливания, но оба стоматолога озабочены ее абразивностью и воздействием на зубную эмаль.

Зубная паста для контроля зубного камня

Этот вариант имеет химический агент, препятствующий образованию зубного камня или затвердевшего налета.

Зубная паста для защиты эмали

Он содержит ингредиенты, которые поглощаются поверхностным слоем зуба, делая его более твердым и, следовательно, менее восприимчивым к кариесу.

Обычная зубная паста с фтором также укрепит поверхность, но этот вариант имеет еще большее количество химических веществ для этой цели.

Естественно зубная паста

Вероятно, у нее нет искусственных ароматизаторов, красителей или консервантов.

"Мне нравится все натуральное, если оно содержит фтор", - говорит Кворти.