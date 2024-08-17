Яка їжа найбільше приваблює ос і шершнів

Що приваблює ос до вашого двору?

Оси, ці малі, але настирливі створіння, можуть перетворити затишний дворик на справжню зону бойових дій. Але не варто панікувати! Знаючи, що саме притягує ос до вашого дому, ви зможете уникнути неприємних зустрічей.

Харчові відходи та сміття

Оси - справжні гурмани! Вони не проти поласувати і солоденьким, і чимось білковим. Тому завжди пам’ятайте: викидаючи сміття, переконайтеся, що пакети добре зав'язані, а банки з-під напоїв закриті. Після пікніка швидко приберіть залишки їжі.

А якщо у вас залишилося варення або соковиті фрукти, не залишайте їх на відкритому повітрі. Оси миттю злетяться на цей ароматний банкет! Та навіть якщо на руках чи обличчі залишаться сліди їжі, оси можуть вирішити, що це теж варте уваги.

Квіти

Як і бджоли, оси просто обожнюють нектар. А якщо у вашому саду квітнуть ароматні квіти, будьте готові до несподіваних гостей.

Можливо, варто подумати про те, щоб висаджувати квіти подалі від місць, де ви зазвичай відпочиваєте. Тоді оси будуть зайняті своїми справами, а ви зможете насолоджуватися спокоєм.

Фрукти

Якщо у вас є фруктові дерева чи кущі, оси, швидше за все, вже записали ваш двір у свій улюблений маршрут. Вони особливо люблять перестиглі фрукти, які починають бродити. Тому краще відразу прибирати опалі плоди, щоб уникнути непрошених гостей.

Вода

Оси потребують води не тільки для пиття, а й для будівництва своїх гнізд. Тому вони не обмежать увагу до вашого саду, якщо у вас є стоячі джерела води - ванни для птахів, калюжі чи навіть декоративні водойми.

Якщо ви не хочете, щоб оси завітали на чай, краще зменшити кількість таких водних точок у вашому дворі.

Слива - одна з рослин, яка приваблює ос (фото: Pxhere.com)

Чим харчуються оси?

Оси - справжні всеїдні! Їхній раціон змінюється залежно від стадії розвитку, і це допомагає уникнути конкуренції за їжу між молодими і дорослими особинами.

Фрукти та ягоди. Оси не можуть встояти перед соковитими фруктами та ягодами. Малина, слива, абрикоси, клубника і виноград - їхні справжні фаворити. Але оси особливо цінують перестиглі плоди, які починають бродити.

Оси не можуть встояти перед соковитими фруктами та ягодами. Малина, слива, абрикоси, клубника і виноград - їхні справжні фаворити. Але оси особливо цінують перестиглі плоди, які починають бродити. Сиропи та мед. Ці солодкі ласощі - просто мрія для ос! Вологий цукор, свіже варення чи мед - справжнє свято для крилатих гурманів. Вони залюбки злетяться на такий десерт, тож будьте готові, якщо вирішите поласувати солодким на свіжому повітрі.

Ці солодкі ласощі - просто мрія для ос! Вологий цукор, свіже варення чи мед - справжнє свято для крилатих гурманів. Вони залюбки злетяться на такий десерт, тож будьте готові, якщо вирішите поласувати солодким на свіжому повітрі. М'ясо та риба. Хочете влаштувати шашлики? Пам’ятайте, оси не проти поласувати м’ясом або рибою. Вони навіть можуть віднести частину здобичі у своє гніздо, щоб нагодувати личинок. Тому не залишайте їжу без нагляду!

Хочете влаштувати шашлики? Пам’ятайте, оси не проти поласувати м’ясом або рибою. Вони навіть можуть віднести частину здобичі у своє гніздо, щоб нагодувати личинок. Тому не залишайте їжу без нагляду! Комахи. Оси - справжні мисливці. Вони полюють на інших комах, навіть більших за себе, і забезпечують своїх личинок їжею. Хоча дорослі оси також не відмовляться від легкої білкової перекуски, вони більше надають перевагу солодким частуванням.

Оси - справжні мисливці. Вони полюють на інших комах, навіть більших за себе, і забезпечують своїх личинок їжею. Хоча дорослі оси також не відмовляться від легкої білкової перекуски, вони більше надають перевагу солодким частуванням. Нектар квітів. Нектар - це справжній еліксир для ос. Ароматні квіти здатні привернути увагу ос, тому вони часто навідуються до квітучих садів. Однак, на відміну від бджіл, оси більше полюбляють квіти з сильним ароматом.

Зважаючи на це, старанно контролюйте джерела їжі у своєму дворі, і ви зможете тримати ос на відстані.