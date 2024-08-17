Яка їжа найбільше приваблює ос і шершнів

Ви жили собі спокійно у своєму дворі, як раптово до вас почали все частіше та частіше залітати оси. Як правило, це не випадково, а їх щось приваблює у вас. Яку їжу, квіти та інші речі дуже полюбляють оси та завжди летять до неї?
РБК-Україна (проект Styler) виявило, які саме види їжі є улюбленими для ос, так чого треба уникати, щоб не приваблювати їх до себе.
Оси, ці малі, але настирливі створіння, можуть перетворити затишний дворик на справжню зону бойових дій. Але не варто панікувати! Знаючи, що саме притягує ос до вашого дому, ви зможете уникнути неприємних зустрічей.
Харчові відходи та сміття
Оси - справжні гурмани! Вони не проти поласувати і солоденьким, і чимось білковим. Тому завжди пам’ятайте: викидаючи сміття, переконайтеся, що пакети добре зав'язані, а банки з-під напоїв закриті. Після пікніка швидко приберіть залишки їжі.
А якщо у вас залишилося варення або соковиті фрукти, не залишайте їх на відкритому повітрі. Оси миттю злетяться на цей ароматний банкет! Та навіть якщо на руках чи обличчі залишаться сліди їжі, оси можуть вирішити, що це теж варте уваги.
Квіти
Як і бджоли, оси просто обожнюють нектар. А якщо у вашому саду квітнуть ароматні квіти, будьте готові до несподіваних гостей.
Можливо, варто подумати про те, щоб висаджувати квіти подалі від місць, де ви зазвичай відпочиваєте. Тоді оси будуть зайняті своїми справами, а ви зможете насолоджуватися спокоєм.
Фрукти
Якщо у вас є фруктові дерева чи кущі, оси, швидше за все, вже записали ваш двір у свій улюблений маршрут. Вони особливо люблять перестиглі фрукти, які починають бродити. Тому краще відразу прибирати опалі плоди, щоб уникнути непрошених гостей.
Вода
Оси потребують води не тільки для пиття, а й для будівництва своїх гнізд. Тому вони не обмежать увагу до вашого саду, якщо у вас є стоячі джерела води - ванни для птахів, калюжі чи навіть декоративні водойми.
Якщо ви не хочете, щоб оси завітали на чай, краще зменшити кількість таких водних точок у вашому дворі.
Оси - справжні всеїдні! Їхній раціон змінюється залежно від стадії розвитку, і це допомагає уникнути конкуренції за їжу між молодими і дорослими особинами.
Зважаючи на це, старанно контролюйте джерела їжі у своєму дворі, і ви зможете тримати ос на відстані.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання Science Friday, Bob Vila, Study.com.