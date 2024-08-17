Какая еда больше всего привлекает ос и шершней

Вы жили спокойно в своем дворе, как внезапно к вам начали все чаще и чаще залетать осы. Как правило, это не случайно, а их что-то привлекает у вас. Какую еду, цветы и другие вещи очень любят осы и всегда летят к ней?
РБК-Украина (проект Styler) выяснило, какие именно виды пищи любят осы, и чего нужно избегать, чтобы не привлекать их к себе.
Осы, эти маленькие, но назойливые создания, могут превратить уютный дворик в настоящую зону боевых действий. Но не стоит паниковать! Зная, что именно притягивает ос к вашему дому, вы сможете избежать неприятных встреч.
Пищевые отходы и мусор
Осы - настоящие гурманы! Они не прочь полакомиться и сладеньким, и чем-то белковым. Поэтому всегда помните: выбрасывая мусор, убедитесь, что пакеты хорошо завязаны, а банки из-под напитков закрыты. После пикника быстро уберите остатки пищи.
А если у вас осталось варенье или сочные фрукты, не оставляйте их на открытом воздухе. Осы мгновенно слетятся на этот ароматный банкет! Но даже если на руках или лице останутся следы пищи, осы могут решить, что это тоже заслуживает внимания.
Цветы
Как и пчелы, осы просто обожают нектар. А если в вашем саду цветут ароматные цветы, будьте готовы к неожиданным гостям.
Возможно, стоит подумать о том, чтобы высаживать цветы подальше от мест, где вы обычно отдыхаете. Тогда осы будут заняты своими делами, а вы сможете наслаждаться спокойствием.
Фрукты
Если у вас есть фруктовые деревья или кустарники, осы, скорее всего, уже записали ваш двор в свой любимый маршрут. Они особенно любят перезрелые фрукты, которые начинают бродить. Поэтому лучше сразу убирать опавшие плоды, чтобы избежать непрошеных гостей.
Вода
Осы нуждаются в воде не только для питья, но и для строительства своих гнезд. Поэтому они не ограничат внимание к вашему саду, если у вас есть стоячие источники воды - ванны для птиц, лужи или даже декоративные водоемы.
Если вы не хотите, чтобы осы заглянули к вам, лучше уменьшить количество таких водных точек в вашем дворе.
Осы - настоящие всеядные! Их рацион изменяется в зависимости от стадии развития, что помогает избежать конкуренции за еду между молодыми и взрослыми особями.
Учитывая это, тщательно контролируйте источники пищи в своем дворе, и вы сможете держать ос на расстоянии.
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При написании материала использовались следующие источники: издания Science Friday, Bob Vila, Study.com.