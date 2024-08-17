Какая еда больше всего привлекает ос и шершней

Что привлекает ос к вашему двору?

Осы, эти маленькие, но назойливые создания, могут превратить уютный дворик в настоящую зону боевых действий. Но не стоит паниковать! Зная, что именно притягивает ос к вашему дому, вы сможете избежать неприятных встреч.

Пищевые отходы и мусор

Осы - настоящие гурманы! Они не прочь полакомиться и сладеньким, и чем-то белковым. Поэтому всегда помните: выбрасывая мусор, убедитесь, что пакеты хорошо завязаны, а банки из-под напитков закрыты. После пикника быстро уберите остатки пищи.

А если у вас осталось варенье или сочные фрукты, не оставляйте их на открытом воздухе. Осы мгновенно слетятся на этот ароматный банкет! Но даже если на руках или лице останутся следы пищи, осы могут решить, что это тоже заслуживает внимания.

Цветы

Как и пчелы, осы просто обожают нектар. А если в вашем саду цветут ароматные цветы, будьте готовы к неожиданным гостям.

Возможно, стоит подумать о том, чтобы высаживать цветы подальше от мест, где вы обычно отдыхаете. Тогда осы будут заняты своими делами, а вы сможете наслаждаться спокойствием.

Фрукты

Если у вас есть фруктовые деревья или кустарники, осы, скорее всего, уже записали ваш двор в свой любимый маршрут. Они особенно любят перезрелые фрукты, которые начинают бродить. Поэтому лучше сразу убирать опавшие плоды, чтобы избежать непрошеных гостей.

Вода

Осы нуждаются в воде не только для питья, но и для строительства своих гнезд. Поэтому они не ограничат внимание к вашему саду, если у вас есть стоячие источники воды - ванны для птиц, лужи или даже декоративные водоемы.

Если вы не хотите, чтобы осы заглянули к вам, лучше уменьшить количество таких водных точек в вашем дворе.

Слива – одно из растений, которое привлекает ос (фото: Pxhere.com)

Чем питаются осы?

Осы - настоящие всеядные! Их рацион изменяется в зависимости от стадии развития, что помогает избежать конкуренции за еду между молодыми и взрослыми особями.

Фрукты и ягоды. Осы не могут устоять перед сочными фруктами и ягодами. Малина, слива, абрикосы, клубника и виноград - их настоящие фавориты. Но осы особенно ценят перезрелые плоды, которые начинают бродить.

Осы не могут устоять перед сочными фруктами и ягодами. Малина, слива, абрикосы, клубника и виноград - их настоящие фавориты. Но осы особенно ценят перезрелые плоды, которые начинают бродить. Сиропы и мед. Это сладкое лакомство - просто мечта для ос! Влажный сахар, свежее варенье или мед - настоящий праздник для крылатых гурманов. Они охотно слетятся на такой десерт, так что будьте готовы, если решите полакомиться сладким на свежем воздухе.

Это сладкое лакомство - просто мечта для ос! Влажный сахар, свежее варенье или мед - настоящий праздник для крылатых гурманов. Они охотно слетятся на такой десерт, так что будьте готовы, если решите полакомиться сладким на свежем воздухе. Мясо и рыба. Хотите устроить шашлыки? Помните, осы не прочь полакомиться мясом или рыбой. Они даже могут отнести часть добычи в гнездо, чтобы накормить личинок. Поэтому не оставляйте пищу без присмотра!

Хотите устроить шашлыки? Помните, осы не прочь полакомиться мясом или рыбой. Они даже могут отнести часть добычи в гнездо, чтобы накормить личинок. Поэтому не оставляйте пищу без присмотра! Насекомые. Осы - охотники. Они охотятся на других насекомых, даже больше себя, и обеспечивают своих личинок пищей. Хотя взрослые осы также не откажутся от легкой белковой перекуски, они больше предпочитают сладкие угощения.

Осы - охотники. Они охотятся на других насекомых, даже больше себя, и обеспечивают своих личинок пищей. Хотя взрослые осы также не откажутся от легкой белковой перекуски, они больше предпочитают сладкие угощения. Цветы нектара. Нектар - это настоящий эликсир для ос. Ароматные цветы способны привлечь внимание ос, поэтому они часто посещают цветущие сады. Однако в отличие от пчел осы больше любят цветы с сильным ароматом.

Учитывая это, тщательно контролируйте источники пищи в своем дворе, и вы сможете держать ос на расстоянии.