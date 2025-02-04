Самая близкая планета к Солнцу. Ученые объяснили, почему она до сих пор не сгорела
В Солнечной системе расположено восемь планет и все они совершенно разные по своему размеру, составу и другим показателям. А еще они все находятся на разном расстоянии от Солнца. На самом большом расстоянии от него находится Нептун, а какая же ближе всего? И почему она не самая жаркая из всех?
Какая планета находится ближе всех к Солнцу и почему она не очень жаркая, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Live Science.
По словам ученых, ближайшей к Солнцу планетой является Меркурий - маленькая планета, которая примерно в 2,5 раза меньше Земли. Расстояние от Меркурия до Солнца составляет 58 млн километров. Земля от Солнца находится в 150 млн километров, а Нептун - примерно в 4,5 млрд километров.
Астрономы знают о Меркурии значительно меньше, чем о других планетах Солнечной системы и в первую очередь из-за того, что добраться до нее космическим аппаратам очень и очень сложно. Но некоторые интересные факты об этой планете исследователями узнать все же удалось.
Меркурий находится так близко к Солнцу, что год там очень короткий и длится всего 88 земных дней. На этой планете очень резкие перепады температур - самые большие среди всех других планет.
Обращенная сторона к Солнцу всегда очень горячая, температура может подниматься до 427 градусов по Цельсию. Однако другая сторона планет в это время очень холодная - там температура может снижаться до -184 градусов по Цельсию.
Кроме того, Меркурий постоянно вращается и поэтому он быстро, как охлаждается, так и нагревается. Эта планета странная, она покрыта кратерами и полностью лишена атмосферы. Некоторые кратеры Меркурия никогда не видят света Солнца.
Резкие перепады температуры связаны с тем, что на Меркурии отсутствует атмосфера, которая могла бы регулировать температуру. Но эта планета имеет слишком малую гравитацию, чтобы удерживать атмосферу. И даже если бы она была, по словам ученых, сильное излучение Солнца, солнечный ветер - уничтожили бы эту атмосферу довольно быстро.
А вот самая жаркая планета - это Венера. Она имеет очень длинную густую атмосферу, которая удерживает тепло, поэтому на планете, которая расположена в 108 млн километров от Солнца, температура иногда достигает 482 градуса по Цельсию.
Продолжительность одного дня составляет на Меркурии - 1,5 меркурианского года. День на этой планете длится 58 земных дней, а год - всего 88 земных дней.
У Меркурия нет спутников, а экстремальные условия на планете не дают никакого шанса для существования на ее поверхности воды в жидком виде, которая является ключевым компонентом для создания жизни. Именно поэтому на Меркурии жизни нет.
В 2026 году астрономы планируют запустить на орбиту вокруг Меркурия космический аппарат BepiColombo, который позволит получить много полезной информации об этой интересной маленькой планете.
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