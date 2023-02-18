Нутриціолог пояснила, на якій олії не можна готувати їсти

Широкий асортимент олій у супермаркетах змушує розгубитись навіть досвідчених господинь, які знають не мало кулінарних секретів. То ж як вибрати найкращий продукт, щоб було не лише смачно, а й корисно для здоров'я?
Про те, як вибрати найкращу олію для приготування страв та від яких варіантів краще відмовитись, розповіла нутриціолог Анастасія Голобородько у Telegram.
"Точка димлення - важливий фактор, що визначає, наскільки олія підходить для приготування їжі. Але як єдиний індикатор вибору - не підтверджується науковими даними. Натомість доведено, що оливкова олія менш схильна до окислення та гідрування при нагріванні, ніж інші олії, оскільки багата на мононенасичені жири", - пише Голобородько.
За її словами, в оливковій олії не утворюється значних слідів трансжирних кислот, які є в перероблених чи перегрітих оліях з насіння та горіхів.
"Проте при нагріванні рафіновані олії більш стабільні, є ж і пристойна рафінація. Наприклад, помаче - мікс оливкової екстра вьорджин та рафінованої", - говорить нутриціолог.
Також Голобородько радить зменшити кількість смажених страв у раціоні. Якщо ж не можете від них відмовитись, то використовуйте меншу температуру під час приготування, меншу кількість олії та не доводьте страви до появи скоринки.
"Якщо полюбляєте соняшникову олію - не смажте на ній, використовуйте як заправку готових страв, зберігайте в непрозорому склі з щільно зачиненою кришкою без доступу світла та кисню", - пояснює експерт.
За словами Голобородько, для приготування та помірного смаження, запікання найкраще використовувати такі олії:
Олії для салатів, овочів, каш (без нагріву та температур) найкраще підходять наступні:
Голобородько радить відмовитись від промислово перероблених олій, маргарину, олії для фритюру і всього, що у великих пластикових пакуваннях, прозорих пакуваннях. Зокрема:
При цьому нутриціолог зазначає, що рапсова олія нормального віджиму годиться для приготування страв.
Раніше ми розповідали про те, як вибрати якісну оливкову олію.
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