Нутриціолог пояснила, на якій олії не можна готувати їсти

Якою має бути якісна олія

"Точка димлення - важливий фактор, що визначає, наскільки олія підходить для приготування їжі. Але як єдиний індикатор вибору - не підтверджується науковими даними. Натомість доведено, що оливкова олія менш схильна до окислення та гідрування при нагріванні, ніж інші олії, оскільки багата на мононенасичені жири", - пише Голобородько.

За її словами, в оливковій олії не утворюється значних слідів трансжирних кислот, які є в перероблених чи перегрітих оліях з насіння та горіхів.

"Проте при нагріванні рафіновані олії більш стабільні, є ж і пристойна рафінація. Наприклад, помаче - мікс оливкової екстра вьорджин та рафінованої", - говорить нутриціолог.

Також Голобородько радить зменшити кількість смажених страв у раціоні. Якщо ж не можете від них відмовитись, то використовуйте меншу температуру під час приготування, меншу кількість олії та не доводьте страви до появи скоринки.

"Якщо полюбляєте соняшникову олію - не смажте на ній, використовуйте як заправку готових страв, зберігайте в непрозорому склі з щільно зачиненою кришкою без доступу світла та кисню", - пояснює експерт.

Яка олія найкраща для смаження і запікання

За словами Голобородько, для приготування та помірного смаження, запікання найкраще використовувати такі олії:

оливкова екстра вьорджин (без димлення). Така олія доволі стійка до окислення

кокосова нерафінована олія

олія авокадо

тваринні жири (сало, смалець, масло)

Якою олією заправляти салати

Олії для салатів, овочів, каш (без нагріву та температур) найкраще підходять наступні:

всі сиро давлені олії, такі краще зберігати в холодильнику та не більше 2-3 місяців

горіхові олії (кедр, фундук, фісташка та мигдаль, волоський, пекан)

конопляна олія

з гарбузового насіння або льону

Від якої олії краще відмовитись

Голобородько радить відмовитись від промислово перероблених олій, маргарину, олії для фритюру і всього, що у великих пластикових пакуваннях, прозорих пакуваннях. Зокрема:

соняшникова гідрогенізована/дезодорована

соєва

кукурудзяна рафінована

бавовняна

промислова рапсова та олії без вказівки ступеня обробки (просто "олія").

При цьому нутриціолог зазначає, що рапсова олія нормального віджиму годиться для приготування страв.