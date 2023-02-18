RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Нутрициолог объяснила, на каком растительном масле нельзя готовить блюда

Какое масло лучше использовать для приготовления блюд (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Широкий ассортимент масел в супермаркетах заставляет растеряться даже опытных хозяек, знающих немало кулинарных секретов. Так как выбрать лучший продукт, чтобы было не только вкусно, но и полезно для здоровья?

О том, как выбрать лучшее масло для приготовления блюд и от каких вариантов лучше отказаться, рассказала нутрициолог Анастасия Голобородько в Telegram.

Каким должно быть качественное растительное масло

"Точка дымления - важный фактор, определяющий, насколько растительное масло подходит для приготовления пищи. Но как единственный индикатор выбора - не подтверждается научными данными. В то же время доказано, что оливковое масло менее подвержено окислению и гидрированию при нагревании, чем другие масла, поскольку богато мононенасыщенными жирами", - пишет Голобородько.

По ее словам, в оливковом масле не образуются значительные следы трансжирных кислот, которые есть в переработанных или перегретых маслах из семян и орехов.

"Однако при нагревании рафинированные масла более стабильны, есть же и приличная рафинация. Например, помаче - микс оливкового экстра вьорджин и рафинированного", - говорит нутрициолог.

Также Голобородько советует снизить количество жареных блюд в рационе. Если же вы не можете от них отказаться, то используйте меньшую температуру во время приготовления, меньшее количество масла и не доводите блюда до появления корочки.

"Если любите подсолнечное масло - не жарьте на ней, используйте как заправку готовых блюд, храните в непрозрачном стекле с плотно закрытой крышкой без доступа света и кислорода", - объясняет эксперт.

Какое растительное масло лучше для жарки и запекания

По словам Голобородько, для приготовления и умеренной жарки, запекание лучше использовать такие масла:

  • оливковое экстра вьорджин (без дымления). Такое масло достаточно устойчиво к окислению.
  • кокосовое нерафинированное масло
  • масло авокадо
  • животные жиры (сало, смалец, сливочное масло)

Каким растительным маслом заправлять салаты

Масло для салатов, овощей, каш (без нагрева и температур) лучше всего подходят следующие:

  • все сыро давление масла, такие лучше хранить в холодильнике и не более 2-3 месяцев
  • ореховые масла (кедр, фундук, фисташка и миндаль, грецкий, пекан)
  • конопляное масло
  • из тыквенных семян или льна

От какого растительного масла лучше отказаться

Голобородько советует отказаться от промышленно переработанных масел, маргарина, масла для фритюра и всего, что в больших пластиковых упаковках, прозрачных упаковках. В частности:

  • подсолнечное гидрогенизированное/дезодорированное
  • соевое
  • кукурузное рафинированное
  • хлопчатобумажное
  • промышленное рапсовое и масла без указания степени обработки (просто "масло").

При этом нутрициолог отмечает, что рапсовое масло нормального отжима подходит для приготовления блюд.

Раньше мы рассказывали о том, как выбрать качественное оливковое масло.

Читайте также о минусах подсолнечного масла и чем можно его заменить.

Читайте РБК-Украина в Google News
кухняпорадиздоровяОлия