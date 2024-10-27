Яка модель зимового взуття не виходить із моди у 2024-2025: Саша Бо, Квіткова, дружина Павліка задають тренди

Уггі - це взуття, виготовлене з овчини ворсом всередину і гладкою поверхнею назовні, із синтетичною або гумовою підошвою.

На початку 2000-х такі чоботи стали модним трендом та культурним феноменом, вони були у гардеробі всіх світових селебріті. В останні роки мода на уггі стихла, а в 2022 році на піку популярності стала нова модель на широкій платформі. Цей тренд продовжує залишатися актуальним і у 2024 році.

Дружина співака Віктора Павліка, блогерка та підприємиця Катерина Репяхова обожнює уггі. У її колекції вже кілька пар такого зимового взуття. Днями у Stories вона показала, з чим можна носити уггі теплою осінню.

Скриншот (instagram.com/repyahovakate)

Репяхова приміряла три луки. Основою образу стали широкі джинси блакитного кольору з відстрочками, нерівним краєм і нитками, що стирчать, білий лонгслів зі шнурівкою спереду і світло-коричневі уггі на платформі.

Скриншот (instagram.com/repyahovakate)

Для першого образу Репяхова обрала шкіряну куртку-косуху у стилі оверсайз. Потім вона приміряла коротку вкорочену куртку, проте зупинилася на третьому варіанті - об'ємному жилеті з плащової тканини. Свій лук вона доповнила місткою сумкою в тон до взуття.

Скриншот (instagram.com/repyahovakate)

Минулої зими Репяхова теж вибирала уггі - вона поєднувала їх із джинсами та короткою дублянкою.

Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Блогерка Даша Квіткова часто вибирає уггі як повсякденне взуття. Їх вона стилізувала з прямими джинсами та масивним піджаком сірого відтінку, а також палантином на шиї.

Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Відома телеведуча Маша Єфросиніна днями також показала трендове взуття у себе у Stories. Вона одягла джинсову спідницю міді з відстрочкою та гудзиками. Цю деталь гардероба знаменитість доповнила бежевою водолазкою, пальто в клітинку та трендовими уггами на платформі. Закінчити образ вона вирішила сумкою кольору бургунді.

Скриншот (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

А популярна українська блогерка Саша Бо (справжнє ім'я - Олександра Тарнавська) стилізувала модні уггі з широкими джинсами з підворотами, які також є трендом 2024 року. Завершували образ затишне пальто тедді та бежева балаклава.

Саша Бо (фото: instagram.com/sashaabo)