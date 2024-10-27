Какая модель зимней обуви не выходит из моды в 2024-2025: Саша Бо, Квиткова, жена Павлика задают тренды

Угги - это обувь, изготовленная из овчины ворсом внутрь и гладкой поверхностью наружу, с синтетической или резиновой подошвой.

В начале 2000-х такие сапоги стали модным трендом и культурным феноменом, они были в гардеробе всех мировых селебрити. В последние годы мода на угги поутихла, а в 2022 году на пике популярности оказалась новая модель на широкой платформе. Этот тренд продолжает оставаться актуальным и в 2024 году.

Супруга певца Виктора Павлика, блогерша и предприниматель Екатерина Репяхова обожает угги. В ее коллекции уже несколько пар такой зимней обуви. На днях в Stories она показала, с чем можно носить угги теплой осенью.

Скриншот (instagram.com/repyahovakate)

Репяхова примерила три лука. Основой образа стали широкие джинсы голубого цвета с отсрочками, неровным краем и торчащими нитками, белый лонгслив со шнуровкой спереди и светло-коричневые угги на платформе.

Скриншот (instagram.com/repyahovakate)

Для первого образа Репяхова выбрала кожаную куртку-косуху в стиле оверсайз. Затем она примерила короткую укороченную куртку, однако остановилась на третьем варианте - объемной жилетке из плащевки. Свой лук она дополнила вместительной сумкой в тон к обуви.

Скриншот (instagram.com/repyahovakate)

Прошлой зимой Репяхова тоже выбирала угги и сочетала их с джинсами и короткой дубленкой.

Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Блогерша Даша Квиткова часто выбирает угги в качестве повседневной обуви. Их она стилизует с прямыми джинсами и массивным пиджаком серого оттенка, а также палантином на шее.

Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Известная телеведущая Маша Ефросинина на днях также показала трендовую обувь у себя в Stories. Она надела джинсовую юбку миди с отсрочкой и пуговицами. Эту деталь гардероба знаменитость дополнила бежевой водолазкой, пальто в клетку и трендовыми уггами на платформе. Завершить образ она решила сумкой цвета бургунди.

Скриншот (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

А популярная украинская блогерша Саша Бо (настоящее имя - Александра Тарнавская) стилизовала модные угги с широкими джинсами с подворотами, которые также являются трендом 2024 года. Завершали образ уютное пальто тедди и бежевая балаклава.

Саша Бо (фото: instagram.com/sashaabo)