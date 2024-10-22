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Як носити ботильйони зі спідницями: 5 стильних поєднань на осінь 2024 року

Вівторок 22 жовтня 2024 07:15
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Як носити ботильйони зі спідницями: 5 стильних поєднань на осінь 2024 року З чим поєднувати ботильйони восени (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Восени до гардеробу можна додати трендові лофери, стильні ковбойські чоботи і, звичайно ж, ботильйони.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, на які моделі звернути увагу, а також із чим їх поєднувати.

Атласна спідниця + жакет + чоботи на підборах

Коричневий відтінок зараз на піку популярності, тому можна вибрати саме таку спідницю. До неї додаємо чорний лонгслів та класичний піджак, щоб створити вишуканий образ. А щоб перетворити його на багатошаровий - зверху на жакет накиньте светр. Такий образ чудово доповнять ботильйони на невеликому підборі та шкіряна сумка.

Як носити ботильйони зі спідницями: 5 стильних поєднань на осінь 2024 рокуЯк носити ботильйони зі спідницями: 5 стильних поєднань на осінь 2024 року

Образ на вечірку чи побачення (фото: instagram.com/thecarolinelin)

Шкіряна спідниця + замшеве взуття

У цьому образі можна зібрати всі тренди осені: замша, спідниця міді та колір бургунді. Вибирайте модель спідниці з натуральної чи штучної шкіри, а доповнити її можна гольфом-водолазкою чи светром. Завершать лук замшеві ботильйони та сумка у трендовому винному відтінку.

Як носити ботильйони зі спідницями: 5 стильних поєднань на осінь 2024 рокуЯк носити ботильйони зі спідницями: 5 стильних поєднань на осінь 2024 рокуЯк носити ботильйони зі спідницями: 5 стильних поєднань на осінь 2024 року

Образ на кожен день (фото: instagram.com/iamnkirote)

Черевики з тракторною підошвою + монохромний комплект

Масивні черевики все ще залишаються на піку популярності восени 2024 року. З ними можна скласти стильний лук, поєднуючи з романтичними спідницями та сукнями. Підберіть комплект з гольфу та шовкової спідниці білого кольору, а взуття та аксесуари - контрастного.

Як носити ботильйони зі спідницями: 5 стильних поєднань на осінь 2024 року

Стильний лук на осінь (фото: instagram.com/daniellejinadu)

Смугастий джемпер + шкіряна мініспідниця + черевики на блискавці

Ще один варіант образу на осінь - з короткою спідницею. Одягайте светр у горизонтальну смужку, спідницю міні, капронові колготки та ботильйони на низькому ходу з блискавкою спереду. Доповніть лук джинсівкою або курткою у стилі кантрі, а також сумкою крос-боді.

Як носити ботильйони зі спідницями: 5 стильних поєднань на осінь 2024 року

Образ на теплі дні (фото: instagram.com/francescasaffari)

Жилет із овчини + чорна джинсова спідниця + черевики челсі

Також до гардеробу можна додати джинсову спідницю міді або максі. Поєднуйте її з білою блузкою та трендовим жилетом з овчини. Доповнять образ черевики челсі та сумка через плече.

Як носити ботильйони зі спідницями: 5 стильних поєднань на осінь 2024 року

Лук на осінь (фото: instagram.com/bubblyaquarius)

Раніше ми розповіли, який колір взуття став наймоднішим восени 2024 року.

Також подивіться, який верхній одяг обирають Огнєвіч, Мірошниченко та Саша Бо.

Для написання матеріалу було використано Instagram-сторінки модних блогерів: Caroline Lin, Rebekah Nkirote, Danielle Oreoluwa Jinadu, Francesca Saffari, Rachael.

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