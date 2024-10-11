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Яка модель жіночої куртки не виходить із моди: фото стильних образів на кожен день

Стьобана куртка - оптимальний варіант на осінь (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Восени в гардеробі кожної модниці має бути декілька варіантів верхнього одягу: стильний піджак для офісних буднів, шкіряна куртка для повсякденних луків, тепле пальто для перших холодів. Також варто звернути увагу на стьобану куртку, яка стане чудовим варіантом на кожен день.

РБК-Україна (проект Styler) вирішило розповісти, з чим носити трендову стьобану куртку цієї осені.

Цей фасон куртки сподобався багатьом модницям ще в 2023 році і досі залишається актуальним завдяки своїй практичності.

Простий лук на кожен день (фото: instagram.com/_jessicaskye)

Такий верхній одяг шиють із багаторазово прострочених натуральних чи синтетичних матеріалів. При виготовленні курток завжди простібаються щонайменше два шари тканини, але зазвичай між ними є ще й третій шар - це наповнювач або утеплювач. Таким чином вона зігріє та забезпечить комфорт навіть у прохолодну погоду.

Доповнити куртку можна теплою шапкою (фото: instagram.com/bubblyaquarius)

Такий верхній одяг може бути як коротким, так і подовженим, з капюшоном, поясом і накладними кишенями.

Варіант у бежевому відтінку (фото: instagram.com/kvittkova)

Найчастіше стьобану куртку поєднують із джинсами або лосинами, светрами та гольфами-водолазками. Доповнити такий образ можна зручним взуттям - кросівками чи мюлі.

Ідеї для повсякденних образів (фото: instagram.com/nlmarilyn, instagram.com/monikh)

Також стьобана куртка відмінно поєднується зі спідницями міді. Одягайте блузку або сорочку, зверху светр та улюблену спідницю. Доповнять лук куртка та грубі черевики на масивній підошві.

Образ зі спідницею (фото: instagram.com/annaaborisovna, instagram.com/alina_frendiy)

Стильний образ можна створити з легінсами, довгим светром та стьобаною курткою вільного крою з накладними кишенями. Доповнять лук зручні уггі та капелюх.

Лук на кожен день (фото: instagram.com/edaowofashion)

Стьобану куртку цієї осені також можна поєднувати з іншими трендами, наприклад, місткою сумкою із замші коричневого відтінку. Тому навіть звичайний лук із синіми джинсами та класичними лоферами буде виглядати стильно.

Модний образ (фото: instagram.com/monikh)

Раніше ми розповіли про 5 трендів, що набирають популярність.

Також читайте, які жіночі штани будуть наймоднішими взимку 2024-2025.

Для написання матеріалу було використано Instagram-сторінки модних блогерів: Jessica Skye, MARILYN, Monikh, Anna Borisovna, Damilola, Rachael, Francesca Saffari, Даші Квіткової, Аліни Френдій.

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