Яка модель жіночої куртки не виходить із моди: фото стильних образів на кожен день

Цей фасон куртки сподобався багатьом модницям ще в 2023 році і досі залишається актуальним завдяки своїй практичності.

Простий лук на кожен день (фото: instagram.com/_jessicaskye)

Такий верхній одяг шиють із багаторазово прострочених натуральних чи синтетичних матеріалів. При виготовленні курток завжди простібаються щонайменше два шари тканини, але зазвичай між ними є ще й третій шар - це наповнювач або утеплювач. Таким чином вона зігріє та забезпечить комфорт навіть у прохолодну погоду.

Доповнити куртку можна теплою шапкою (фото: instagram.com/bubblyaquarius)

Такий верхній одяг може бути як коротким, так і подовженим, з капюшоном, поясом і накладними кишенями.

Варіант у бежевому відтінку (фото: instagram.com/kvittkova)

Найчастіше стьобану куртку поєднують із джинсами або лосинами, светрами та гольфами-водолазками. Доповнити такий образ можна зручним взуттям - кросівками чи мюлі.



Ідеї для повсякденних образів (фото: instagram.com/nlmarilyn, instagram.com/monikh)

Також стьобана куртка відмінно поєднується зі спідницями міді. Одягайте блузку або сорочку, зверху светр та улюблену спідницю. Доповнять лук куртка та грубі черевики на масивній підошві.

Образ зі спідницею (фото: instagram.com/annaaborisovna, instagram.com/alina_frendiy)

Стильний образ можна створити з легінсами, довгим светром та стьобаною курткою вільного крою з накладними кишенями. Доповнять лук зручні уггі та капелюх.

Лук на кожен день (фото: instagram.com/edaowofashion)

Стьобану куртку цієї осені також можна поєднувати з іншими трендами, наприклад, місткою сумкою із замші коричневого відтінку. Тому навіть звичайний лук із синіми джинсами та класичними лоферами буде виглядати стильно.

Модний образ (фото: instagram.com/monikh)