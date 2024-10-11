Какая модель женской куртки не выходит из моды: фото стильных образов на каждый день

Этот фасон куртки полюбился многим модницам еще в 2023 году и до сих пор остается актуальным благодаря своей практичности.

Простой лук на каждый день (фото: instagram.com/_jessicaskye)

Такую верхнюю одежду шьют из многократно простроченных натуральных или синтетических материалов. При изготовлении курток всегда простегиваются как минимум два слоя ткани, но обычно между ними есть еще и третий слой - это наполнитель или утеплитель. Таким образом она согреет и обеспечит комфорт даже в прохладную погоду.

Дополнить куртку можно теплой шапкой (фото: instagram.com/bubblyaquarius)

Такая верхняя одежда может быть как короткой, так и удлиненной, с капюшоном, поясом и накладными карманами.

Вариант в бежевом оттенке (фото: instagram.com/kvittkova)

Чаще всего стеганую куртку сочетают с джинсами или лосинами, свитерами и гольфами-водолазками. Дополнить такой образ можно удобной обувью - кроссовками или мюли.



Идеи для повседневных образов (фото: instagram.com/nlmarilyn, instagram.com/monikh)

Также стеганая куртка отлично сочетается с юбками миди. Надевайте блузку или рубашку, сверху свитер и любимую юбку. Дополнят лук куртка и грубые ботинки на массивной подошве.

Образ с юбкой (фото: instagram.com/annaaborisovna, instagram.com/alina_frendiy)

Стильный образ можно создать с леггинсами, длинным свитером и стеганой курткой свободного кроя с накладными карманами. Дополнят образ удобные угги и шляпа.

Лук на каждый день (фото: instagram.com/edaowofashion)

Стеганую куртку этой осенью также можно сочетать с другими трендами, например, вместительной сумкой из замши коричневого оттенка. Поэтому даже обыденный лук с синими джинсами и классическими лоферами будет выглядеть стильно.

Модный образ (фото: instagram.com/monikh)