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Яка ялинка краще - жива чи штучна? Несподівані плюси та мінуси обох варіантів

Яка ялинка має більше переваг - штучна або натуральна? (фото: Freepik.com)
Автор: Фелікс Коркін

Щороку напередодні зимових свят виникає одвічне питання: що обрати - живу чи штучну ялинку? Щоб зробити обдуманий вибір, варто зважити всі плюси і мінуси кожного варіанту.

РБК-Україна (проект Styler) розглядає особливості різних видів святкових ялинок і сосен, а також порівнює їхні переваги й недоліки.

Які є види натуральних та синтетичних ялинок

Існує безліч варіантів штучних ялинок, виготовлених із різних матеріалів. Найпоширенішими є ялинки з полівінілхлориду (ПВХ) і поліетилену (ПЕ). 

ПВХ-ялинки більш доступні за ціною, але поступаються у реалістичності зовнішнього вигляду. Натомість ялинки з ПЕ виглядають більш натурально, часто мають литі гілки, що імітують справжні голки. 

Деякі моделі навіть прикрашають штучними шишками або інеєм для створення зимового ефекту.

Живі ялинки бувають різних порід: популярні сосни з довгими голками та ялини із густою ароматною хвоєю. Кожен варіант має свої особливості й підходить для різних смаків і уподобань.

Переваги та недоліки живої ялинки

Живі ялинки мають унікальний запах, який створює неповторну атмосферу Нового року. Вони є частиною традиції та нагадують про дитинство, коли сім’ї разом вибирали і прикрашали деревце. Однак вибір живої ялинки має свої плюси й мінуси, які важливо врахувати перед покупкою.

Переваги:

  • Створює святкову атмосферу завдяки натуральному хвойному аромату.
  • Підтримує екологію, оскільки є біорозкладаним ресурсом.
  • Садять нові дерева на заміну кожному зрубаному, що зберігає природний баланс.
  • Можливість перероблювання на мульчу, яка використовується в садівництві.
  • Допомагає зберігати біорізноманіття, оскільки на плантаціях хвойних мешкають дикі тварини.
  • Є символом автентичності та натуральності.

Недоліки:

  • Має короткий термін служби - лише на період свят.
  • Важко транспортувати та встановлювати.
  • Осипання голок створює додатковий клопіт із прибиранням.
  • Може викликати алергічні реакції на ефірні олії хвої.
  • Підвищений ризик пожежі через сухі гілки та гірлянди.

Жива ялинка створює неповторну атмосферу свята (фото: Freepik.com)

Переваги та недоліки штучної ялинки

Штучні ялинки стають дедалі популярнішими завдяки довговічності та зручності у використанні. Вони виготовляються з матеріалів, які дозволяють деревам зберігати форму і колір протягом багатьох років. 

Переваги:

  • Може використовуватися багато років, що дозволяє заощадити кошти.
  • Не потребує поливу та не осипається, зберігаючи порядок у домі.
  • Більшість виготовляється з вогнетривких матеріалів, що підвищує безпеку.
  • Не викликає алергії, на відміну від натуральних дерев.
  • Легко зберігати між святами в коробці.
  • Широкий вибір форм, розмірів та кольорів, зокрема з вбудованою підсвіткою.
  • Стійка до механічних пошкоджень і не втрачає вигляд із часом.

Недоліки:

  • Не має характерного хвойного запаху, що позбавляє святкового настрою.
  • З часом на поверхні накопичується пил, який може спричинити алергію.
  • Потребує місця для зберігання в міжсезоння.
  • Виготовляється з пластику, що не підлягає перероблюванню та шкодить екології.
  • Може виглядати менш натурально, ніж жива ялинка.
  • Вимагає догляду перед встановленням - миття та розправляння гілок.

Штучні ялинки дозволяють зекономити гроші (фото: Freepik.com)

Раніше ми писали, де купити святкову ялинку в Києві та які адреси офіційних базарів у різних районах.

Читайте також, коли та де у Львові встановлять головну ялинку.

Під час написання матеріалу було використано джерела: видання та сайти Real Simple, Bob Vila, DIY Joy.

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