Яка ялинка краще - жива чи штучна? Несподівані плюси та мінуси обох варіантів

Щороку напередодні зимових свят виникає одвічне питання: що обрати - живу чи штучну ялинку? Щоб зробити обдуманий вибір, варто зважити всі плюси і мінуси кожного варіанту.
РБК-Україна (проект Styler) розглядає особливості різних видів святкових ялинок і сосен, а також порівнює їхні переваги й недоліки.
Існує безліч варіантів штучних ялинок, виготовлених із різних матеріалів. Найпоширенішими є ялинки з полівінілхлориду (ПВХ) і поліетилену (ПЕ).
ПВХ-ялинки більш доступні за ціною, але поступаються у реалістичності зовнішнього вигляду. Натомість ялинки з ПЕ виглядають більш натурально, часто мають литі гілки, що імітують справжні голки.
Деякі моделі навіть прикрашають штучними шишками або інеєм для створення зимового ефекту.
Живі ялинки бувають різних порід: популярні сосни з довгими голками та ялини із густою ароматною хвоєю. Кожен варіант має свої особливості й підходить для різних смаків і уподобань.
Живі ялинки мають унікальний запах, який створює неповторну атмосферу Нового року. Вони є частиною традиції та нагадують про дитинство, коли сім’ї разом вибирали і прикрашали деревце. Однак вибір живої ялинки має свої плюси й мінуси, які важливо врахувати перед покупкою.
Переваги:
Недоліки:
Штучні ялинки стають дедалі популярнішими завдяки довговічності та зручності у використанні. Вони виготовляються з матеріалів, які дозволяють деревам зберігати форму і колір протягом багатьох років.
Переваги:
Недоліки:
Раніше ми писали, де купити святкову ялинку в Києві та які адреси офіційних базарів у різних районах.
Читайте також, коли та де у Львові встановлять головну ялинку.
Під час написання матеріалу було використано джерела: видання та сайти Real Simple, Bob Vila, DIY Joy.