Ці речовини перетворюють ковбасу на "отруту": уникайте їх у складі

Рідина

Якщо у складі ковбаси багато хімії, то після декількох днів зберігання у холодильнику з неї витікає вода. Після цього вона покриється желеподібним слизом та буде неприємно пахнуть.

Часто виробники, щоб зробити ковбасу пружною додають спеціальний вид клею та крохмаль, що скріплюють воду всередині ковбаси.

Колір

Виробники часто забарвлюють ковбасу барвником - кошеніль. Виготовляється він із черевець самок попелиці, що харчуються кактусами, він забарвлює м'ясо в червоний колір.

Смак

Для посилення смаку додають штучні ароматизатори м'яса чи бекону. До того ж можуть додавати глутамат натрію, який підвищує апетит.

На що звернути увагу

Ще в магазині потрібно вертати увагу на значок Е у складі. Зокрема, можна побачити:

Е250 - канцерогенна речовина нітрит натрію, який консервує м'ясо (отруйна у великих кількостях, але її додають у всю ковбасу згідно з ДСТУ, як антисептик)

Е120 - це кислота, яка діє як барвник, що надає м'ясу гарного рожевого кольору

E407 - це карагенан, який діє як загусник. Він виготовляється із морських водоростей і шкодить здоров'ю

Е621 - глутамат натрію, який підсилює смак і може викликати алергію

Шкідливі м'ясні продукти неприродно блищать на зрізі. Також мають різкий запах - можна відчути хімічний і кисло-солоний запах.