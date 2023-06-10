Ці речовини перетворюють ковбасу на "отруту": уникайте їх у складі

Деякі види ковбас цілком безпечні, якщо їх вживати зрідка і в невеликій кількості. Але є м'ясні вироби, які можуть завдати серйозної шкоди організму. Тому варто уникати деяких речовин у складі.
Про це пише видання Deccoria.
Якщо у складі ковбаси багато хімії, то після декількох днів зберігання у холодильнику з неї витікає вода. Після цього вона покриється желеподібним слизом та буде неприємно пахнуть.
Часто виробники, щоб зробити ковбасу пружною додають спеціальний вид клею та крохмаль, що скріплюють воду всередині ковбаси.
Виробники часто забарвлюють ковбасу барвником - кошеніль. Виготовляється він із черевець самок попелиці, що харчуються кактусами, він забарвлює м'ясо в червоний колір.
Для посилення смаку додають штучні ароматизатори м'яса чи бекону. До того ж можуть додавати глутамат натрію, який підвищує апетит.
Ще в магазині потрібно вертати увагу на значок Е у складі. Зокрема, можна побачити:
Шкідливі м'ясні продукти неприродно блищать на зрізі. Також мають різкий запах - можна відчути хімічний і кисло-солоний запах.
Раніше ми повідомляли, як швидко очистити ковбасу чи сосиски від шкірки.
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