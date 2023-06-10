Эти вещества превращают колбасу в "яд": избегайте их в составе

Жидкость

Если в составе колбасы много химии, то после нескольких дней хранения в холодильнике из нее вытекает вода. После этого она покроется желеобразной слизью и будет неприятно пахнуть.

Часто производители, чтобы сделать колбасу упругой, добавляют специальный вид клея и крахмал, скрепляющие воду внутри колбасы.

Цвет

Производители часто окрашивают колбасу красителем - кошениль. Изготовляется он из брюшек самок тли, питающихся кактусами, он окрашивает мясо в красный цвет.

Вкус

Для усиления вкуса добавляют искусственные ароматизаторы мяса или бекона. К тому же могут добавлять глутамат натрия, повышающий аппетит.

На что обратить внимание

Еще в магазине нужно обращать внимание на значок Е в составе. В частности, можно увидеть:

Е250 - канцерогенное вещество нитрит натрия, консервирующего мясо (ядовитое в больших количествах, но ого добавляют во всю колбасу согласно ДСТУ, как антисептик)

Е120 - это кислота, которая действует как краситель, придающий мясу хорошего розового цвета

E407 - это карагенан, который действует как загуститель. Он производится из морских водорослей и вредит здоровью.

Е621 - глутамат натрия, который усиливает вкус и может вызвать аллергию.

Вредные мясные продукты неестественно блестят на срезе. Также имеют резкий запах - можно почувствовать химический и кисло-соленый запах.