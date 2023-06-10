Эти вещества превращают колбасу в "яд": избегайте их в составе

Некоторые виды колбас вполне безопасные, если их употреблять изредка и в небольшом количестве. Но есть мясные изделия, которые могут нанести серьезный вред организму. Поэтому следует избегать некоторых веществ в составе.
Об этом пишет издание Deccoria.
Если в составе колбасы много химии, то после нескольких дней хранения в холодильнике из нее вытекает вода. После этого она покроется желеобразной слизью и будет неприятно пахнуть.
Часто производители, чтобы сделать колбасу упругой, добавляют специальный вид клея и крахмал, скрепляющие воду внутри колбасы.
Производители часто окрашивают колбасу красителем - кошениль. Изготовляется он из брюшек самок тли, питающихся кактусами, он окрашивает мясо в красный цвет.
Для усиления вкуса добавляют искусственные ароматизаторы мяса или бекона. К тому же могут добавлять глутамат натрия, повышающий аппетит.
Еще в магазине нужно обращать внимание на значок Е в составе. В частности, можно увидеть:
Вредные мясные продукты неестественно блестят на срезе. Также имеют резкий запах - можно почувствовать химический и кисло-соленый запах.
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