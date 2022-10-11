Як швидко очистити ковбасу чи сосиски від шкірки: разом із нею їсти не рекомендується

Деякі види ковбас та сосисок дуже важко очищаються від шкірки, а їсти разом із нею несмачно і навіть небезпечно. Легкість очищення багато в чому залежить від способу виробництва та матеріалу, у кий упаковують ковбасу.

Які способи допоможуть вам зняти оболонку з ковбаси та сосисок швидко – читайте у матеріалі нижче.

Штучна плівка знімається зазвичай без проблем, але це в тому випадку, якщо використовується звичайна клейонка або харчовий целофан. Якщо шкірка прилипає, значить використовували інші технології та матеріали - білкові, колагенові, целюлозні, фібруозні плівки.

Зазвичай це вказує на якість продукту і такі оболонки використовують для якісніших ковбас та сосисок. Такі плівки роблять з деяких шарів шкіри, з перемелених у борошно рогів і копит і так далі. Вони прості у використанні, забезпечують тривале зберігання продукту та допомагають надати ковбасам будь-якої форми.

Ще використовують синтетичні оболонки - з пропілену і поліаміду. У них немає нічого натурального та в їжу вживати їх не можна.

Як почистити ковбасу

Якщо вам потрібно відрізати всього пару шматочків для бутерброду, то найпростіше відрізати відразу зі шкіркою, а потім очистити. А ось для нарізок потрібно зняти всю оболонку цілком.

Для цього потрібно відрізати хвостик і акуратно підчепити гострим ножем шкірку, а потім її видалити. Якщо вона не знімається чи очищається шматками, то є й інші способи.

Поставте палицю ковбаси гострим кінцем під струмінь холодної води на 1 хвилину. Потім знову спробуйте очистити. Цей спосіб підійде для сосисок або сардельок.

Якщо цей спосіб не допоміг - обдайте кінець палиці окропом. Потім підчепіть шкірку і зніміть її. А можна потримати ковбасу над гарячою парою – шкірка потім добре знімається.

Сиров'ялену ковбасу можна покласти на 30 хвилин у морозильну камеру, а потім оболонка швидко знімається.

Важливо! Після очищення від шкірки ковбасу одразу їсти не варто. Сполосніть її спочатку під проточною водою, а потім протріть серветкою. Якщо у вас ковбаса в натуральній оболонці, яку можна їсти – також варто сполоснути водою та швидко витерти.