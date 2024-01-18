Яка користь пекінської капусти для організму та як її правильно зберігати

Пекінська капуста - частий гість в українських супермаркетах і багато хто її купляє, щоб робити взимку поживні вітамінні салати. Насправді ця капуста дуже корисна, особливо в період авітамінозу та частих застуд, бо в ній вітаміну С вдвічі більше, ніж у білокачанній.
Яка ще є користь пекінської капусти для людини, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на коментар дієтолога Наталії Ячмінської для Zaxid.net.
У 100 г цього овочу міститься 45% денної норми вітаміну С. Він покращує засвоєння заліза, підвищує імунітет, стимулює виробництво лейкоцитів в крові та сприяє мінералізації кісток.
Дієтолог радить включати пекінську капусту 2-3 рази на тиждень у раціон, бо це допоможе стимулювати обмінні процеси, поліпшити склад крові, очистити організм від шкідливих речовин. А ще допоможе надати організму сили боротися з сезонними простудними захворюваннями та стресами.
Корисні властивості пекінської капусти
Пекінська капуста добре зберігається протягом зими у свіжому вигляді. До весни в ній зберігаються вітаміни, що відрізняє її від багатьох овочів.
Найкраще тримати таку капусті у льоху. Але так, як він є не у всіх, можна зберігати таку капусту просто в холодильнику, у відділі для овочів. Якщо окремого місця нема, то покладіть капусту у пластиковий контейнер з кришкою.
Капуста для зберігання має бути суха, без ушкоджень чи слідів захворювання. Її варто огорнути харчовою плівкою та мити лише перед приготуванням. При дотриманні рекомендацій овоч може зберігатися в холодильнику протягом місяця.
Надрізаний качан капусти може пролежати в холодильнику 5-7 днів, але перед тим потрібно добре просушити його паперовим рушником.
Готують з такої капусти не тільки салати, а й гарячі страви - голубці, тушкована та смажена капуста.
Від такої капусти слід відмовитися людям, які страждають нирково-кам'яною хворобою, бо вона багата на пурини. Свіжу капусту не можна їсти при гастриті з підвищеною кислотністю, панкреатиті, загострені виразкової хвороби шлунку, дванадцятипалої кишки, коліті та діареї.
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