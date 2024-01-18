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Какая польза пекинской капусты для организма и как ее правильно хранить

Какая польза пекинской капусты и кому ее есть нельзя (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Пекинская капуста - частый гость в украинских супермаркетах и многие ее покупают, чтобы делать зимой питательные витаминные салаты. На самом деле эта капуста очень полезна, особенно в период авитаминоза и частых простуд, потому что в ней витамина С вдвое больше, чем в белокочанной.

Какая еще польза пекинской капусты для человека, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий диетолога Наталии Ячминской для Zaxid.net.

Польза пекинской капусты

В 100 г этого овоща содержится 45% дневной нормы витамина С. Он улучшает усвоение железа, повышает иммунитет, стимулирует производство лейкоцитов в крови и способствует минерализации костей.

Диетолог советует включать пекинскую капусту 2-3 раза в неделю в рацион, это поможет стимулировать обменные процессы, улучшить состав крови, очистить организм от вредных веществ. А еще поможет придать организму силы бороться с сезонными простудными заболеваниями и стрессами.

Полезные свойства пекинской капусты

  • выводит токсины и ядовитые вещества из организма
  • укрепляет иммунитет, является отличным профилактическим средством от простуд.
  • борется со свободными радикалами и помогает снизить уровень плохого холестерина.
  • стимулирует работу желудочно-кишечного тракта
  • нормализует уровень сахара в крови (при диабете 2 типа), облегчает общее состояние
  • способствует очищению и нормализации работы кишечника
  • помогает избавиться от лишних килограммов (в ней много клетчатки, мало калорий и жира, а витамины в ее составе ускоряют метаболизм, что влияет на скорость потери веса)
  • стабилизирует обмен веществ, гормональный фон, омолаживает
  • благотворно влияет на состояние кожи, ногтей и волос.
  • избавляет от бессонницы и синдрома хронической усталости, снимает последствия стрессов, депрессий
  • нормализует повышенное давление
  • выводит лишнюю воду из организма

Как хранить пекинскую капусту

Пекинская капуста хорошо сохраняется в течение зимы в свежем виде. До весны в ней хранятся витамины, что отличает ее от многих овощей.

Лучше всего держать такую капусту в погребе. Но так как он есть не у всех, можно хранить такую капусту прямо в холодильнике, в отделе для овощей. Если отдельного места нет, положите капусту в пластиковый контейнер с крышкой.

Капуста для хранения должна быть сухой, без повреждений или следов заболевания. Ее следует окутать пищевой пленкой и мыть только перед приготовлением. При соблюдении рекомендаций овощи могут храниться в холодильнике в течение месяца.

Надрезанный кочан капусты может пролежать в холодильнике 5-7 дней, но перед тем нужно хорошо просушить его бумажным полотенцем.

Готовят из такой капусты не только салаты, но и горячие блюда – голубцы, тушеная и жареная капуста.

Кому пекинскую капусту есть не стоит

От такой капусты следует отказаться людям, страдающим почечно-каменной болезнью, потому что она богата пуринами. Свежую капусту нельзя есть при гастрите с повышенной кислотностью, панкреатите, обострении язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, колите и диарее.

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