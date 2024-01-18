Какая польза пекинской капусты для организма и как ее правильно хранить

Польза пекинской капусты

В 100 г этого овоща содержится 45% дневной нормы витамина С. Он улучшает усвоение железа, повышает иммунитет, стимулирует производство лейкоцитов в крови и способствует минерализации костей.

Диетолог советует включать пекинскую капусту 2-3 раза в неделю в рацион, это поможет стимулировать обменные процессы, улучшить состав крови, очистить организм от вредных веществ. А еще поможет придать организму силы бороться с сезонными простудными заболеваниями и стрессами.

Полезные свойства пекинской капусты

выводит токсины и ядовитые вещества из организма

укрепляет иммунитет, является отличным профилактическим средством от простуд.

борется со свободными радикалами и помогает снизить уровень плохого холестерина.

стимулирует работу желудочно-кишечного тракта

нормализует уровень сахара в крови (при диабете 2 типа), облегчает общее состояние

способствует очищению и нормализации работы кишечника

помогает избавиться от лишних килограммов (в ней много клетчатки, мало калорий и жира, а витамины в ее составе ускоряют метаболизм, что влияет на скорость потери веса)

стабилизирует обмен веществ, гормональный фон, омолаживает

благотворно влияет на состояние кожи, ногтей и волос.

избавляет от бессонницы и синдрома хронической усталости, снимает последствия стрессов, депрессий

нормализует повышенное давление

выводит лишнюю воду из организма

Как хранить пекинскую капусту

Пекинская капуста хорошо сохраняется в течение зимы в свежем виде. До весны в ней хранятся витамины, что отличает ее от многих овощей.

Лучше всего держать такую капусту в погребе. Но так как он есть не у всех, можно хранить такую капусту прямо в холодильнике, в отделе для овощей. Если отдельного места нет, положите капусту в пластиковый контейнер с крышкой.

Капуста для хранения должна быть сухой, без повреждений или следов заболевания. Ее следует окутать пищевой пленкой и мыть только перед приготовлением. При соблюдении рекомендаций овощи могут храниться в холодильнике в течение месяца.

Надрезанный кочан капусты может пролежать в холодильнике 5-7 дней, но перед тем нужно хорошо просушить его бумажным полотенцем.

Готовят из такой капусты не только салаты, но и горячие блюда – голубцы, тушеная и жареная капуста.

Кому пекинскую капусту есть не стоит

От такой капусты следует отказаться людям, страдающим почечно-каменной болезнью, потому что она богата пуринами. Свежую капусту нельзя есть при гастрите с повышенной кислотностью, панкреатите, обострении язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, колите и диарее.