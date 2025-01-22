Яка "головна проблема" Меган і Гаррі? У стосунках пари може виникнути криза, адже є суттєва причина

Що кажуть у мережі

Кілька днів тому видання випустило статтю, у якій розкритикувало герцога і герцогиню Сассекських через їхнє рішення відмовитися від королівського життя та перебратися до Америки. Нагадаємо, таке рішення подружжя прийняло у 2020 році, і нині разом із дітьми зірки мешкають у Монтесіто, Каліфорнія.

Також у статті була критика стосовно робочих моментів знаменитостей та їхнього "непередбачуваного поводження" із персоналом в офісі. Будь-які закиди щодо цього подружжя відмовилося коментувати.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: Getty Images)

У той час ірландський журналіст Кевін О’Салліван в ефірі Talk TV заявив, що за ці останні кілька років Меган і Гаррі зіштовхнулися "зі своїм ключовим викликом". За його словами, Меган прагне бути всесвітньо відомою, у той час як принц хоче жити подалі від очей громадськості.

Кевін говорить про те, що закохані можуть зіштовхнутися з проблемами цього року і на тлі також того, що минулий рік був для них не найкращим.

"Ось у цьому суть проблеми: вона все ще не може дочекатися, аби стати всесвітньо відомою, бути голлівудською суперзіркою. Знаменитою Меган! Вона просто хоче бути все більш відомою, а він хоче бути менш відомим. Вони шукають зовсім інші цілі, дуже різні цілі", - пояснює свою точку зору О’Салліван.

Що відомо про стосунки Меган Маркл і принца Гаррі

Пара одружилася у 2018 році. Їхні заручини пройшли у каплиці Сент-Джеймського палацу. Обряд хрещення та конфірмації для Меган Маркл провів архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі.

У травні 2019 року у пари народився син, якого вони назвали Арчі Маунтбетен-Віндзор. А у червні 2021 року зірки стали батьками вдруге - у них народилася донька Лілібет.

У листопаді 2020 року Меган розповідала про те, що втратила дитину. Це сталося в липні, після переїзду пари до Америки.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: Getty Images)

Відмовитися від королівських обов'язків та публічного життя у Британії Меган і Гаррі наважилися у 2020 році. Тоді вони публічно заявили про це та перебралися до Каліфорнії, де мешкають і зараз.

Обидва намагаються там почати життя з чистого аркуша та будують кар'єру. Меган, наприклад, нещодавно повернулася в Instagram, а також заявляла про запуск власного кулінарного шоу на Netflix. У той час принц Гаррі зосереджений більше на благодійній діяльності та соціально важливих ініціативах.