Яка доза фтору у зубній пасті безпечна насправді

Фтор - один із ключових компонентів зубної пасти, який забезпечує ефективний захист від карієсу. Проте надлишок цієї речовини може бути шкідливим, особливо для дітей.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, яка саме концентрація фтору в зубній пасті (ppm) є безпечною.
Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Cochrane Library, зубні пасти з фтором ефективно знижують ризик карієсу на 24% у порівнянні з пастами без фтору.
Фтор, який зазвичай додається у вигляді сполук (натрію фторид, фторид олова, монофторфосфат натрію), зміцнює зубну емаль, захищаючи її від руйнівного впливу кислот, які утворюються бактеріями. Він зміцнює емаль (робить її більш стійкою до карієсу), мінералізує (відновлює початкові пошкодження зубів) і знижує кількість бактерій (відповідно - зменшує утворення зубного нальоту).
Проте для ефективного й безпечного використання важливо дотримуватися рекомендованих доз.
У цьому віці діти часто ковтають пасту, тому низька концентрація фтору допоможе уникнути негативних наслідків.
Важливо навчати дітей правильно чистити зуби та випльовувати пасту.
Така концентрація є стандартною для більшості зубних паст і забезпечує оптимальний захист від карієсу.
Дослідження нідерландських вчених, результати якого опубліковані у Journal of Dental Research, підтверджує, що ідеальна концентрація фтору у зубній пасті для дорослих становить 1450 ppm.
Люди з високим ризиком карієсу
Такі пасти застосовуються при захворюваннях ясен, підвищеній чутливості зубів або після стоматологічних процедур. Вони продаються тільки за рецептом.
На упаковці зубної пасти завжди вказується концентрація фтору в ppm (parts per million). Це може бути позначено як:
Надлишок фтору у дітей може викликати флюороз - стан, коли на зубах з’являються білі плями або смужки через надмірне споживання фтору.
У дорослих надлишок може призвести до крихкості емалі та накопичення фтору в організмі.
Натомість недостатній вміст фтору знижує захист емалі, що робить зуби більш вразливими до карієсу.
Насамперед перевіряйте концентрацію фтору: на упаковці завжди зазначено вміст фтору в ppm (parts per million). Звертайте увагу на це перед покупкою.
Якщо ви не впевнені у виборі пасти, проконсультуйтеся зі своїм стоматологом. Він допоможе визначити, яка концентрація фтору потрібна саме вам.
Раніше ми писали, скільки зубної пасти насправді треба наносити на щітку.
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