Какая доза фтора в зубной пасте безопасна на самом деле

Фтор - один из ключевых компонентов зубной пасты, который обеспечивает эффективную защиту от кариеса. Однако избыток этого вещества может быть вредным, особенно для детей.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какая именно концентрация фтора в зубной пасте (ppm) является безопасной.
Согласно исследованию, опубликованному в журнале Cochrane Library, зубные пасты с фтором эффективно снижают риск кариеса на 24% по сравнению с пастами без фтора.
Фтор, который обычно добавляется в виде соединений (натрия фторид, фторид олова, монофторфосфат натрия), укрепляет зубную эмаль, защищая ее от разрушительного воздействия кислот, которые образуются бактериями. Он укрепляет эмаль (делает ее более устойчивой к кариесу), минерализует (восстанавливает начальные повреждения зубов) и снижает количество бактерий (соответственно - уменьшает образование зубного налета).
Однако для эффективного и безопасного использования важно придерживаться рекомендованных доз.
В этом возрасте дети часто глотают пасту, поэтому низкая концентрация фтора поможет избежать негативных последствий.
Важно обучать детей правильно чистить зубы и выплевывать пасту.
Такая концентрация является стандартной для большинства зубных паст и обеспечивает оптимальную защиту от кариеса.
Исследование нидерландских ученых, результаты которого опубликованы в Journal of Dental Research, подтверждает, что идеальная концентрация фтора в зубной пасте для взрослых составляет 1450 ppm.
Люди с высоким риском кариеса
Такие пасты применяются при заболеваниях десен, повышенной чувствительности зубов или после стоматологических процедур. Они продаются только по рецепту.
На упаковке зубной пасты всегда указывается концентрация фтора в ppm (parts per million). Это может быть обозначено как:
Избыток фтора у детей может вызвать флюороз - состояние, когда на зубах появляются белые пятна или полоски из-за чрезмерного потребления фтора.
У взрослых избыток может привести к хрупкости эмали и накоплению фтора в организме.
Зато недостаточное содержание фтора снижает защиту эмали, что делает зубы более уязвимыми к кариесу.
Прежде всего проверяйте концентрацию фтора: на упаковке всегда указано содержание фтора в ppm (parts per million). Обращайте внимание на это перед покупкой.
Если вы затрудняетесь с выбором пасты, проконсультируйтесь со своим стоматологом. Он поможет определить, какая концентрация фтора нужна именно вам.
Ранее мы писали, сколько зубной пасты на самом деле надо наносить на щетку.
Читайте также, почему нельзя использовать отбеливающую зубную пасту.