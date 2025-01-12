Какая доза фтора в зубной пасте безопасна на самом деле

Для чего нужен фтор в зубной пасте?

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Cochrane Library, зубные пасты с фтором эффективно снижают риск кариеса на 24% по сравнению с пастами без фтора.

Фтор, который обычно добавляется в виде соединений (натрия фторид, фторид олова, монофторфосфат натрия), укрепляет зубную эмаль, защищая ее от разрушительного воздействия кислот, которые образуются бактериями. Он укрепляет эмаль (делает ее более устойчивой к кариесу), минерализует (восстанавливает начальные повреждения зубов) и снижает количество бактерий (соответственно - уменьшает образование зубного налета).

Однако для эффективного и безопасного использования важно придерживаться рекомендованных доз.

Рекомендуемая доза фтора в зубной пасте в зависимости от возраста

Дети до 3 лет

Концентрация фтора: до 500 ppm (частиц на миллион)

Количество пасты на щетке: размером с рисовое зернышко

В этом возрасте дети часто глотают пасту, поэтому низкая концентрация фтора поможет избежать негативных последствий.

Дети от 3 до 6 лет

Концентрация фтора: 500-1000 ppm.

Количество пасты: размером с горошину.

Важно обучать детей правильно чистить зубы и выплевывать пасту.

Дети старше 6 лет и взрослые

Концентрация фтора: 1000-1500 ppm.

Такая концентрация является стандартной для большинства зубных паст и обеспечивает оптимальную защиту от кариеса.

Исследование нидерландских ученых, результаты которого опубликованы в Journal of Dental Research, подтверждает, что идеальная концентрация фтора в зубной пасте для взрослых составляет 1450 ppm.

Люди с высоким риском кариеса

Концентрация фтора: 2800-5000 ppm (только по рекомендации стоматолога).

Такие пасты применяются при заболеваниях десен, повышенной чувствительности зубов или после стоматологических процедур. Они продаются только по рецепту.

Важно контролировать содержание фтора в детской зубной пасте (фото: Freepik.com)

Как проверить концентрацию фтора?

На упаковке зубной пасты всегда указывается концентрация фтора в ppm (parts per million). Это может быть обозначено как:

Sodium Fluoride (NaF)

Stannous Fluoride (SnF2)

Sodium Monofluorophosphate (MFP)

Почему важно соблюдать дозировку?

Избыток фтора у детей может вызвать флюороз - состояние, когда на зубах появляются белые пятна или полоски из-за чрезмерного потребления фтора.

У взрослых избыток может привести к хрупкости эмали и накоплению фтора в организме.

Зато недостаточное содержание фтора снижает защиту эмали, что делает зубы более уязвимыми к кариесу.

Как выбрать безопасную зубную пасту?

Прежде всего проверяйте концентрацию фтора: на упаковке всегда указано содержание фтора в ppm (parts per million). Обращайте внимание на это перед покупкой.

Если вы затрудняетесь с выбором пасты, проконсультируйтесь со своим стоматологом. Он поможет определить, какая концентрация фтора нужна именно вам.