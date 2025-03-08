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Яка частина курки найшкідливіша: правда про улюблене м’ясо українців

Фото: Яку частину з курки краще не їсти (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Курятина давно вважається одним із найпопулярніших видів м’яса в Україні. Вона доступна за ціною, швидко готується та містить багато білка, що робить її привабливим вибором для здорового харчування. Однак не всі частини курки однаково корисні.

Які частини курки варто споживати з обережністю та чому - розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Куряча шкіра – "бомба" з жиру та токсинів

Куряча шкіра є однією з найсмачніших частин, адже вона має приємну текстуру і при смаженні стає хрусткою. Але саме в ній міститься найбільша кількість жиру, включаючи шкідливі насичені жири та холестерин.

Чому шкідлива:

  • Високий вміст жиру – у 100 г шкіри міститься до 40 г жиру
  • Під час смаження або запікання утворюються канцерогени
  • Може накопичувати шкідливі речовини, включаючи антибіотики та гормони

Дослідження показують, що регулярне споживання насичених жирів сприяє підвищенню рівня "поганого" холестерину (LDL), що може призводити до серцево-судинних захворювань. Особливо небезпечно їсти смажену шкіру, адже при термічній обробці на високих температурах утворюються канцерогенні сполуки.

Курячі крила

Курячі крила – ще одна популярна частина, особливо серед любителів фастфуду. У поєднанні з різними соусами вони стають улюбленою стравою для багатьох. Але саме в крилах накопичується багато жиру та шкідливих речовин.

Чому шкідливі:

  • Високий вміст жиру (особливо якщо вони обсмажені у фритюрі)
  • Часто містять залишки гормонів і антибіотиків
  • Висока калорійність - 100 г смажених крилець можуть містити понад 400 ккал

Крім того, крила часто готують у великій кількості олії, що додає трансжири - небезпечні для серця та судин.

Курячі шийки - багато жиру і мало користі

Шийки часто використовують для бульйонів, але вони містять багато сполучної тканини та жиру.

Чому шкідливі:

  • Високий вміст жиру
  • Велика кількість хрящів і сполучної тканини, які складно засвоюються
  • Можуть містити залишки гормонів та антибіотиків

Хоча курячі шийки можуть бути джерелом колагену, у великих кількостях вони не рекомендовані для частого споживання.

 

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В матеріалі використані джерела - Nutrients, МОЗ та поради дієтологів.

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