Як звучав голос Фріди Кало? Вчені віднайшли єдиний унікальний запис відомої художниці

Хто така Фріда Кало

Фріда Кало народилася 6 липня 1907 року в передмісті Мехіко. Її батько був німцем, мати - метискою. Майже усе своє дитинство Фріда провела в родинному домі "Ля Каса Асуль" в Койоакані. Вона з дитинства була хворобливою - з 6 років наслідки поліомієліту, а у підлітковому віці потрапила у ДТП та перенесла чимало операцій.

Вона була перспективною студенткою медичної школи, але після аварії змушена була відмовитися від вищої освіти. Мистецтво було її захопленням з дитинства і вона до певного часу не думала, що це може стати справою її життя.

А ще у юні роки вона почала цікавитися політикою і навіть вступила у Комуністичну партію Мексики, де й зустріла свого чоловіка - художника Дієго Ріверу. Її будинок у різні часи ставав домом для революціонерів.

Розквіт Фріди як художниці припав на 1930-ті роки, коли вона подорожувала з чоловіком. Вона створила свій унікальний стиль, писала невеличкі автопортрети та портрети знайомих, в яких змішувала елементи доколумбової та католицькій міфології.

Перша виставка відбулася у 1938 році в Нью-Йорку, завдяки сюрреалісту Андре Бретону, який побачив у картинах Фріди потенціал. Наступного року - ще одна виставка, у Парижі - і одну з її картин придбав Лувр.

У наступне десятиліття Фріда Кало отримала успіх на багатьох виставках у Мексиці та США. Також вона стала викладачем у школі живопису і співзасновницею Семінару мексиканської культури.

Померла художниця у 1954 році, у віці 47 років. Дітей у Фріди не було і невдала вагітність погіршила й без того слабке здоров'я художниці.

Світова слава після смерті

Свою світову славу Кало отримала в останні роки свого життя та після смерті. За життя її знали як дружину Рівери, ексцентричну особу серед міжнародної культурної еліти. В кінці 1970-х вона стала символом для багатьох феміністичних організацій.

У 1980-х виставки її картин відбувалися по всьому світу і слава мексиканської художниці пішла вгору. До 1984 року вона досягла таких висот, що влада Мексики оголосила її картини національною культурною спадщиною і заборонила їх вивозити з країни.

Постать Кало та її погляди на життя були настільки цікавими, що виникла ціла течія - "фрідоманія" і зараз - вона одна з найвпізнаваніших художниць світу.

Загадковий голос Фріди Кало

Нещодавно вчені з Національної звукової бібліотеки Мексики зробили неймовірне відкриття - вони знайшли аудіозапис з голосом Фріди Кало. Аудіо походить з колекції старих треків з радіошоу під назвою El Bachiller.

"Голос Кало завжди був великою загадкою та нескінченим пошуком. Досі не було жодного запису Фріди Кало, хоча багато дослідників намагалися такий розшукати", - розповів директор Національної бібліотеки Павел Гранадос.

І хоча науковці все ще роблять перевірку запису, щоб впевнитися, що це дійсно голос Фріди Кало, фанати вже у захваті. Та і є кілька речей, які вказують на автентичність записів.

Оригінальний ярлик на записі зазначає, що голос на аудіо належить виконавцю, якого більше не існує. І ймовірно його було зроблено у 1953-1954 роках, незадовго до смерті художниці.

Крім того, у двохвилинному ролику жінка говорить міцним та живим тоном:

"Він велетенська, величезна дитина, з привітним обличчям і сумним поглядом. Його високі, темні, надзвичайно розумні та великі очі рідко залишаються на місці. Через опухлі та опуклі повіки вони майже вилазять з орбіт - як у жаби. Вони дозволяють його погляду охоплювати набагато ширше поле зору, ніби вони створені спеціально для художника, який малює великі простори та натовпи", - каже вона іспанською.

Це слова з есе, яке Фріда Кало написала про чоловіка - "Портрет Дієго". Вона описує художника-мураліста, з яким її пов'язують роки буремного, емоційного кохання. І це - єдиний запис її голосу.

Зараз вчені обробляють фонотеку з 1300 записів з надією знайти ще щось. І хоч персона Фріди Кало була великою та відомою, жодної документації з її голосом зроблено не було. Фотограф Жизель Фройд описав голос Кало, як "мелодійний та теплий".