До чого свербить права або ліва рука: найправдивіші прикмети

З давніх-давен люди передбачали ті чи інші події з різних ситуацій, які з ними відбувалися в житті. І багато таких прикмет збереглися до наших часів і не втратили своєї актуальності.

До чого свербить ліва рука і про які події це попереджає - читайте в матеріалі нижче.

Основні прикмети про ліву руку

Напевно ви часто чули про те, що ліва рука свербить до прибутку - "Ліву руку чесати - скоро гроші будеш рахувати". І це дійсно правда.

Чим частіше та інтенсивніше рука свербить - тим швидше у ваші руки потраплять гроші. І в сучасному світі ця прикмета говорить не тільки про купюри у вашій руці, а й про те, що кошти можуть бути зараховані на вашу картку.

Чим сильніша рука свербить - тим більшу суму варто чекати. Це може бути премія, повернення старого боргу та навіть виплата гонорару.

Щоб посилити дію прикмети, необхідно провести спеціальний ритуал. Якщо засвербіла ліва рука - покладіть у неї гроші. Тільки вибирайте не дріб'язок, а купюри будь-якого номіналу.

Ще можна доторкнутися лівою рукою до правої кишені - вважається, що сума прибутку може збільшитися.

Але є у цієї прикмети й інше значення - ліва рука свербить до витрат. Хоча можна витрачати гроші тільки після того, як вони опиняться у вас в руках. Всі прикмети, пов'язані зі свербінням у лівій руці пов'язані з фінансами - ви скоро рахуватимете гроші.

А права рука?

Вважається, що права рука свербить до зустрічі. Люди з давніх-давен для вітання простягали саме праву руку. Тому, якщо засвербіла права долоня - з кимось вітатиметеся. І швидше за все – зустріч буде приємною.

Має значення і день тижня, коли свербить права рука:

Понеділок – зустріч зі знайомою людиною

Вівторок є шанс зустрічі зі старим другом

Середа - ймовірність нового та приємного знайомства

Четвер - можливе побачення

П'ятниця - чекайте на романтичну зустріч

Субота - побачите кохану людину

Неділя - зустріч із солідною чи високопоставленою людиною

Є й інше значення: права рука свербить, коли в організмі накопичилося багато негативу. Слід прислухатися до сигналів свого організму та дозволити емоціям вийти назовні.

Якщо причиною цих емоцій стала образа чи агресивність на людину, то варто висловити йому свої почуття. Якщо такої можливості немає – запишіть думки на папері та спалить, щоб відпустити негативну енергію.