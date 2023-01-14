Як звести ризик зради у шлюбі до нуля: потрібно задовольнити лише 5 базових потреб

Як зробити шлюб щасливим

Фахівець провів експеримент, у якому брало участь понад 800 пар. Він з'ясував, що у шлюбі має бути задоволено п'ять базових потреб – у чоловіка та жінки. І саме це спричинить щасливі стосунки, а ризик зради просто зведе до нуля.

Які потреби мають бути задоволені

1. Потреба в ніжності/потреба в сексі

Жінкам необхідна ніжність і до цього поняття входить ще любов, розуміння, турбота, увага. Виражається це у різний спосіб: поцілунки, обійми, квіти, дзвінки, сніданки. Все це для жінки символізує надійність, захищеність та комфорт.

У чоловіків є потреба у сексі. Жінки часто недооцінюють цю велику потребу, а вона така ж важлива, як і у жінок - у ніжності. Якщо чоловік не покаже любові та ніжності, то велика ймовірність, що сексу не буде. Якщо жінка часто відмовляється від інтиму, вона може і не дочекатися проявів ніжності.

2. Потреба у розмові/потреба у другові по захопленням

Жінка потребує, щоб чоловік її слухав, давав зворотний зв'язок у відповідь на те, що вона сказала. Зазвичай на ранніх етапах стосунків закохані з радістю спілкуються та багато розмовляють. І для жінки важливо, щоб це збереглося у шлюбі. Для задоволення потреби у спілкуванні жінці потрібно близько 15 годин повної та нероздільної уваги чоловіка – це трохи більш як 2 години на день.

На початковому етапі стосунків жінки із задоволенням поділяють захоплення партнера – ходять на рибалку, дивляться разом футбол тощо. У шлюбі вони намагаються захопити чоловіків власними інтересами або дозволяють чоловікам присвячувати час своїм захопленням окремо. Однак чоловіки приділяють велику увагу здатності дружини стати вірним товаришем з відпочинку та розваг. На думку психологів, загальний відпочинок із дружиною – друга важлива потреба у чоловіка після сексу.

3. Потреба у чесності та відкритості/потреба у привабливості дружини

Для жінок дуже важливі чесність та відкритість партнера. На цьому ґрунтується здатність довіряти йому та почуватися захищеною. Щоб не втратити довіру дружини, чоловікові варто бути з нею відвертим як у дрібницях, так і у великих справах.

А для чоловіків дуже важливою є фізична привабливість дружини. Насправді чоловікові, окрім високого інтелекту, ерудиції, душевних якостей жінки, потрібна ще й приваблива зовнішність. І тут справа не у фігурі фотомоделі, а скоріше у доглянутості та прагненні жінки бути завжди на висоті.

4. Потреба у достатній кількості грошей/потреба у домашньому затишку

Потреба фінансова у жінок найчастіше дуже проста – конкретна сума, необхідна для життя. Яка становитиме стабільність, впевненість у завтрашньому дні.

Чоловікам потрібний домашній затишок. Вони щодня стикаються з безліччю проблем та завдань, які необхідно вирішувати. Тому потреба у спокої та домашньому комфорті має особливе значення. Часом вони саме про це мріють.

5. Потреба у хорошому батькові для дітей/потреба у схваленні його дій

Жінки мають величезну потребу в тому, щоб обранець став чудовим батьком, прикладом для наслідування своєму сину, взірцем ідеального чоловіка для доньки. А також щоб чоловік узяв на себе певні зобов'язання щодо розвитку та виховання дітей.

Чоловікам потрібне визнання. Йому важливо пишатися собою та розуміти, що кохана жінка ним захоплюється. Щире захоплення – серйозний мотивуючий фактор для чоловіка. Це надихає їх на ще більші здобутки.