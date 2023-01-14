Как свести риск измены в браке к нулю: нужно удовлетворить всего 5 базовых потребностей

Как сделать брак счастливым

Специалист провел эксперимент, в котором участвовало более 800 пар. Он выяснил, что в браке должно быть удовлетворено пять базовых потребностей - у мужчины и женщины. И именно это приведет к счастливым отношениям, а риск измены просто сведет к нулю.

Какие потребности должны быть удовлетворены

1. Потребность в нежности/потребность в сексе

Женщинам необходима нежность и в это понятие входит еще любовь, понимание, забота, внимание. Выражается это разными способами: поцелуи, объятия, цветы, звонки, завтраки. Все это для женщины символизирует надежность, защищенность и комфорт.

У мужчин есть потребность в сексе. Женщины часто недооценивают эту большую потребность, а она также важна, как и у женщин - в нежности. Если мужчина не проявит любви и нежности, то велика вероятность, что секса не будет. Если женщина часто отказывается от интима, то она может и не дождаться проявлений нежности.

2. Потребность в разговоре/потребность в друге по увлечениям

Женщина нуждается в том, чтобы мужчина ее слушал, давал обратную связь в ответ на то, что она сказала. Обычно на ранних этапах отношений влюбленные с радостью общаются и много разговаривают. И для женщины важно, чтобы это сохранилось в браке. Для удовлетворения потребности в общении женщине нужно около 15 часов полного и безраздельного внимания мужчины - это чуть более 2 часов в день.

На начальном этапе отношений женщины с удовольствием разделяют увлечения партнера - ходят на рыбалку, смотрят вместе футбол и так далее. В браке они пытаются увлечь мужчин собственными интересами или позволяют мужчинам посвящать время своим увлечениям отдельно. Однако мужчины большое внимание уделяют способности жены стать верным товарищем по отдыху и развлечениям. По мнению психологов, общий отдых с женой - вторая важна потребность у мужчины после секса.

3. Потребность в честности и открытости/потребность в привлекательности жены

Для женщин очень важны честность и открытость партнера. На этом основывается способность доверять ему и чувствовать себя защищенной. Чтобы не потерять доверие жены, мужчине стоит быть с ней откровенным как в мелочах, так и в больших делах.

А для мужчин очень важна физическая привлекательность жены. На самом деле мужчине, кроме высокого интеллекта, эрудиции, душевных качеств женщины, нужна еще и привлекательная внешность. И тут дело не в фигуре фотомодели, а скорее в ухоженности и стремлении женщины быть всегда на высоте.

4. Потребность в достаточном количестве денег/потребность в домашнем уюте

Потребность финансовая у женщин чаще всего очень проста - конкретная сумма, необходимая для жизни. Которая составит стабильность, уверенность в завтрашнем дне.

Мужчинам нужен домашний уют. Они ежедневно сталкиваются с множеством проблем и задач, которые необходимо решать. Поэтому потребность в покое и домашнем комфорте имеет особое значение. Порой они именно об этом и мечтают.

5. Потребность в хорошем отце для детей/потребность в одобрении его действий

У женщин есть огромная потребность в том, чтобы избранник стал отличным отцом, примером для подражания своему сыну, образцом идеального мужчины для дочери. А также, чтобы мужчина взял на себя определенные обязательства по развитию и воспитанию детей.

Мужчинам нужно признание. Ему важно гордиться собой и понимать, что любимая женщина им восхищается. Искреннее восхищение - серьезный мотивирующий фактор для мужчины. Это вдохновляет их на еще большие достижения.