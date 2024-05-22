Як звести до мінімуму появу зморшок під час сну: дуже прості правила

Як сон впливає на обличчя

На шкіру обличчя впливає дуже багато факторів: природне старіння, вплив сонячних променів, паління, погане зволоження, міміка, звичка мружитися, стреси, недосип і також - поза під час сну.

Коли ви спите на боці чи животі, шкіра обличчя здавлюється. Коли ви спите на боці чи животі, сила тяжіння притискає ваше обличчя до подушки. Шкіра при цьому деформується, оскільки вона розтягується, стикається у всіх напрямках, особливо, коли ви рухаєтеся уві сні.

Однак є способи, що допоможуть вам покращити ситуацію і зберегти шкіру обличчя молодою значно довше - наприклад, якщо будете спати на спині або часто змінювати положення.

На якому боці ви спите

На молодому обличчі нічні зморшки швидко зникають після пробудження. Але з віком тимчасові зморшки, що повторюються щоночі, стають поступово постійними.

Шкіра втрачає еластичність (розтягування) та розтяжність (розтягування), створюючи ідеальні умови для утворення та тривалої появи зморшок під час сну.

Час, проведений у кожній позі сну, величина зовнішніх сил, прикладених до кожної області обличчя, а також площа контакту з поверхнею подушки також впливають на характер та швидкість утворення зморшок уві сні.

До речі, лікарі дуже часто можуть одразу побачити саме по зморшках, як спить людина. Звичка спати на одній стороні тіла може з часом зробити ту частину обличчя, на якій вони сплять, більш пласкою. Також з'являються помітні лінії сну.

Чи допоможуть нічні креми захистити

Колаген та еластин є двома основними компонентами дерми (внутрішнього шару) шкіри. Вони формують структуру шкіри та підтримують її еластичність.

Додавання засобів з колаген до щоденних процедур догляду за обличчям, може дійсно зменшити утворення зморшок.

Також допоможе гіалуронова кислота. Це природна молекула, що зустрічається в організмі людини. Вона утримує колаген та еластин нашої шкіри у правильній конфігурації, стимулює вироблення колагену та забезпечує зволоження, що значно уповільнює утворення зморшок.

Гіалуронова кислота є одним з найпоширеніших активних інгредієнтів кремів, гелів та лосьйонів для догляду за шкірою.

Зволожуючі засоби можуть по-різному діяти на шкіру. "Оклюзивні" речовини утворюють на шкірі тонкий шар масла, що запобігає втраті води за рахунок випаровування. Зволожувачі притягують й утримують воду в шкірі й можуть відрізняти по здатності зв'язувати воду, що впливає на ступінь гідратації шкіри.

Шовкові наволочки дійсно мають значення

Деякі дослідження показують, що використання шовкових наволочок може впливати на утворення зморшок уві сні. Якщо тканина не дозволяє шкірі ковзати та рухатися, не створює тертя і тиск на одне місце, то ваша шкіра вночі буде більш захищена від зморшок.

Якщо є така можливість - використовуйте шовкові подушки, наволочки та простирадла.

Також вчені з'ясували, що подушки, призначені для зменшення механічної напруги під час сну, можуть запобігти деформації шкіри. Така подушка може бути корисною для уповільнення та запобігання утворенню певних зморшок на обличчі.

Варто зазначити, що лікарі та фахівці по сну радять використовувати усі правила у комплексі. Тобто, крім шовкових наволочок, можна обрати ще й відповідну подушку, користуватися засобами догляду за шкірою вночі, і привчити себе спати на спині.

Також потрібно змінити звички та спосіб життя: відмовитися від куріння, вживати велику кількість води, овочів, фруктів, насіння, горіхів, корисних жирів, йогуртів. Використовувати сонцезахисні креми, носити влітку широкий капелюх (панаму), достатньо відпочивати та висипатися, знизити кількість стресів.