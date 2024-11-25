Як зварити ідеальне яйце пашот, щоб воно тримало форму: поради для простого приготування

Яйце пашот - особливий спосіб відварювання курячих яєць, завдяки якому білок після приготування залишається м'яким, роблячи смак страви ніжнішою. Втім, приготування яйця пашот має певні особливості.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про те, як зварити яйце пашот, зберігши форму страви.
Для приготування ідеального яйця пашот важливо вибрати свіжі яйця. Чим свіжіше яйце, тим міцніше білок, що допомагає йому зберігати форму під час варіння. Свіжі яйця не перетворюються на білу масу, як старі.
Через іншу техніку приготування, аніж відварювання яєць в шкарлупі, для приготування яйця пашот потрібно використовувати значно більше води.
Наливати рідини в каструлю потрібно так, щоб яйце могло плавати, тобто, рівень води має бути в 2-3 рази вищим, ніж висота яйця.
Поєднання свіжості яйця і правильної температури води - це основа для гарного результату. Для того, щоб зварити яйця пашот, вода повинна бути гарячою, але не кипіти - температура повинна становити близько 90-95 градусів.
Інакше яйце втратить ніжну текстуру, а його білок може стати жорстким від швидкого згортання.
Оцет, наприклад, білий винний або яблучний, допомагає білку швидше згорнутися і залишитися навколо жовтка, не розтікаючись. Щоб зберегти форму яйця пашот, радять додати в воду 1-2 ст. л. оцту в воду.
Хоча нерідко яйце одразу розбивають в воду, краще розбийте його в маленьку чашку чи миску для того, щоб акуратно влити яйце у воду. Це дозволить уникнути розбиття жовтка або попадання шкаралупи в каструлю.
Як готувати яйце пашот (ілюстративне фото: Freepik)
Потім, закрутивши воду в каструлі ложкою, обережно виливайте яйце у центр вихору.
Перед тим як розбити яйце у воду, створіть у каструлі невеликий вихор за допомогою ложки або віничка. Це допоможе білку зібратися навколо жовтка і сформувати гарну форму страви. Таким чином, яйце не розповзеться і буде акуратним.
Після того як яйце потрапить у воду, варіть його 3-4 хвилини, щоб отримати рідкий жовток. Щоб зробити жовток більш густим, залиште яйце в воді на 5 хвилин. Важливо не переварити яйце, оскільки тоді жовток може стати сухим, а білок - жорстким.
Коли яйце пашот звариться, використовуйте шумівку, щоб обережно витягнути його з води. Зачекайте, доки стече вся рідина, щоб позбутися зайвої вологи.
Щоб яйце не втратило форму під час приготування, можна використовувати спеціальні форми для пашот. Це допоможе зберегти яйце цілим навіть при варінні без шкарлупи.
Ідеальне яйце пашот повинно мати рівний білок і м’який жовток, що витікає при проколюванні.
Втім, щоб зробити яйце пашот смачнішим, його можна посолити, поперчити або додати зелень за бажанням. Крім цього, пашот ідеально поєднується з тостами та салатами.
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: The Kitchn, Serious Eats, кулінарний YouTube-канал "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".