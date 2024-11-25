Как сварить идеальное яйцо пашот, чтобы оно держало форму: советы для простого приготовления

Использовать свежие яйца

Для приготовления идеального яйца пашот важно выбрать свежие яйца. Чем свежее яйцо, тем крепче белок, что помогает ему сохранять форму во время варки. Свежие яйца не превращаются в белую массу, как старые.

Налить достаточное количество воды

Через другую технику приготовления, чем отваривание яиц в скорлупе, для приготовления яйца пашот нужно использовать гораздо больше воды.

Наливать жидкости в кастрюлю нужно так, чтобы яйцо могло плавать, то есть уровень воды должен быть в 2-3 раза выше высоты яйца.

Нагреть воду до нужной температуры

Сочетание свежести яйца и правильной температуры воды - это основа для хорошего результата. Для того чтобы сварить яйца пашот, вода должна быть горячей, но не кипеть - температура должна составлять около 90-95 градусов.

В противном случае яйцо потеряет нежную текстуру, а его белок может стать жестким от быстрого сворачивания.

Добавить уксус

Уксус, например, белый винный или яблочный, помогает белку быстрее свернуться и остаться вокруг желтка, не растекаясь. Чтобы сохранить форму яйца пашот, советуют добавить в воду 1-2 ст. л. уксуса в воду.

Сначала разбить яйцо в миску

Хотя часто яйцо сразу разбивают в воду, лучше разбейте его в маленькую чашку или миску для того, чтобы аккуратно влить яйцо в воду. Это позволит избежать разбиения желтка или попадания скорлупы в кастрюлю.

Как готовить яйцо пашот (иллюстративное фото: Freepik)

Затем, закрутив воду в кастрюле ложкой, осторожно выливайте яйцо в центр вихря.

Создать вихрь в воде

Перед тем как разбить яйцо в воду, создайте в кастрюле небольшой вихрь с помощью ложки или венчика. Это поможет белку собраться вокруг желтка и сформировать хорошую форму блюда. Таким образом, яйцо не расползется и будет аккуратным.

Не переваривать яйцо

После того, как яйцо попадет в воду, варите его 3-4 минуты, чтобы получить жидкий желток. Чтобы сделать желток гуще, оставьте яйцо в воде на 5 минут. Важно не переварить яйцо, поскольку тогда желток может стать сухим, а белок - жестким.

Вытаскивать яйцо пашот шумовкой

Когда яйцо пашот сварится, используйте шумовку, чтобы осторожно вытащить его из воды. Подождите, пока стечет вся жидкость, чтобы избавиться от лишней влаги.

Варить яйцо в форме

Чтобы яйцо не потеряло форму во время приготовления, можно использовать специальные формы для пашот. Это поможет сохранить яйцо целиком даже при варке без скорлупы.

Добавить зелень или специи

Идеальное яйцо пашот должно иметь ровный белок и мягкий желток, вытекающий при прокалывании.

Впрочем, чтобы сделать яйцо пашот более вкусным, его можно посолить, поперчить или добавить зелень по желанию. Помимо этого пашот идеально сочетается с тостами и салатами.