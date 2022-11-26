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Як зустріти Новий 2023-й рік, щоб притягнути успіх: дієві поради астропсихолога

Фото: Як правильно зустрічати Новий рік ( freepik)
Автор: Світлана Мащенко

2022-й рік став надзвичайно важким для кожного українця. Як після тяжкого періоду налаштуватися на краще і правильно зустріти Новий рік?

Поради дала астропсихолог Альона Лісна, яка дає важливі поради в особистому Instagram-блозі.

Як настроїтись на позитив наступного року?

Щоб не потрапити в пастку "очікувань", важливо кожному концентруватися на своїй зоні відповідальності.

Поставте питання: Що я можу зробити? Як я можу вплинути на ситуацію? Адже сприятлива ситуація в сім'ї, розвиток собі та дітей – вже величезний внесок у здорове суспільство.

Важливо підбити підсумки року

Оцінити, що вдалося цього року реалізувати, а що ні. Правильно розставити пріоритети та цілі на наступний рік. Позначити, з чим ми входимо до нового року, які цілі ставимо собі та які дії нам допоможуть їх реалізації.

Важливо перестати відкладати своє життя на потім.

Часто в мережі трапляються пости на тему "Що ти зробиш після перемоги?"

А насправді ж ніхто не знає коли настане цей день. Життя йде, ми можемо впливати на якість своєї життя.

Не відкладайте свято на потім, дозволяйте собі радіти життю.

Якщо у вас є діти, подумайте, що дитинство у них одне.

Зараз саме час зробити адвент-календар, підготувати список подарунків та вибирати вбрання.

В чому кожному зі знаків зустрічати Новий рік, дивіться поради від Альони Лісної:

Раніше експертка також розповіла, що чекати українцям в наступні два тижні.

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