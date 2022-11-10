Як зустрічають ЗСУ у звільнених селах півдня України: ці відео викликають сльози

На кадрах, знятих у різних селах та містечках, звідки бійці ЗСУ прогнали російських інтервентів та куди повернули синьо-жовтий прапор свободи, люди виходять на вулиці та тепло обіймають своїх захисників. Жителі з українськими прапорами, стрічками та іншою національною символікою в руках поспішають на майдани та інші людні місця.

Громадянські різного віку - пенсіонери та діти, підлітки та дорослі чоловіки і жінки - поспішають висловити військовим слова подяки, намагаються взяти в обійми кожного захисника.

Також часто не стримуючи емоції люди діляться розповідями про жахи "русского мира", сутність якого довелося дізнатися і терпіти під час окупації.

Моменти підняття державного прапора супроводжуються радісними вигуками та оплесками, люди співають гімн. Звучать гасла та привітання "Слава Україні!" і "Героям слава!"

Жителі махають руками, виходячи на дорогу зустрічати захисників України, поспішають обійняти воїнів та почастувати плодами врожаю, зокрема справжнім херсонським кавуном.

Одна старенька із села Брускинське, виходячи з туману на проїжджу частину, тримала в руках молоток та виглядала, хто є іде... але як тільки побачила, хто прямує їй на зустріч - зі сльозами радості на очах почала обіймати бійців ЗСУ.

Зазначається також, що 10 листопада після звільнення міста Снігурівка - вся Миколаївська область тепер очищена від російських загарбників.

Нагадаємо, раніше ми показували відео як львівські десантники стерли підрозділ російських окупантів, звільняючи населений пункт.