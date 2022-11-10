Как встречают ВСУ в освобожденных селах юга Украины: эти видео вызывают слезы

На кадрах, снятых в разных селах и городках, откуда бойцы ВСУ прогнали российских интервентов и куда вернули сине-желтый стяг свободы, люди выходят на улицы и тепло обнимают своих защитников. Жители с украинскими флагами, лентами и другой национальной символикой в руках спешат на площади и другие людные места.

Гражданские всех возрастов - пенсионеры и дети, подростки и взрослые мужчины и женщины - спешат высказать военным слова благодарности, пытаются заключить в объятия каждого защитника.

Также часто не сдерживая эмоции люди делятся рассказами о кошмарах "русского мира", сущность которого довелось узнать и терпеть во время оккупации.

Моменты поднятия государственного флага сопровождаются радостными возгласами и аплодисментами, люди поют гимн. Звучат лозунги и приветствия "Слава Украине!" и "Героям слава!"

Жители машут руками, выходя на дорогу встречать защитников Украины, торопятся обнять воинов и угостить плодами урожая, в частности настоящим херсонским арбузом.

Одна старушка из села Брускинське, выходя из тумана на проезжую часть, держала в руках молоток и вглядывалась, кто же идет... но как только увидела, кто направляется ей на встречу - со слезами радости на глазах стала обнимать бойцов ВСУ.

Отмечается также, что 10 ноября после освобождения города Снигиревка - вся Николаевская область теперь очищена от российских захватчиков.

Напомним, ранее мы показывали видео, как львовские десантники стерли подразделение российских оккупантов, освобождая населенный пункт.