Десантники ЗСУ знищили підрозділ росіян при звільненні населеного пункту: сильне відео

Захисники України продовжують звільняти нашу землю та населені пункти під час контрнаступу, розбиваючи сили російських загарбників. 10 листопада з'явилося чергове відео, як львівські десантники знищили ворожий підрозділ на одній із ділянок фронту.

"Воїни 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ знищили підрозділ російських окупантів та визволили один з тимчасово зайнятих противником населених пунктів", - йдеться в описі ролика.

З якого саме селища вибили ворога та повернули під контроль України - у публікації не уточнюється.

На відео можна побачити чимало трупів російських інтервентів, що лежать на землі після бою, коли українські десантники звільняли населений пункт.

Військові підраховують число ліквідованих загарбників, показують мотлох, що залишився від окупантів, залишки амуніції ворога, "георгіївські стрічки" та інше.

"Ще один приїхав... Якого сюди було приїжджати?" - звучить голос бійця ДШВ.

Зазначається, що один із російських солдатів, який був відправлений воювати в Україну після оголошення керівником Кремля Володимиром Путіним "часткової мобілізації", через переляк вирішив самоліквідуватися.

"Один з окупантів почувши, що в населений пункт заходить саме українські десантники, вирішив покінчити життя самогубством. Це свідчить, що російська пропаганда працює у вірному напрямку, залякуючи різними байками своїх "чмобіків"", - зазначили у Командуванні ДШВ.

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Відео: львівські десантники звільнили черговий населений пункт та ліквідували ворожий підрозділ

Просування ЗСУ на півдні України

Сили Оборони України продовжують просуватися у Херсонській та Миколаївській областях, звільняючи населені пункти.

10 листопада стало відомо, що військові ЗСУ вже увійшли в Олександрівку, Станіслав, Правдине, Солдатське, Миролюбівку, Грозове, Костромку, Щасливе, Степове, Чкалове, Вишневе, Василівку, Павлівку та Євгенівку.

За даними карти на ресурсі DeepStateMAP, у "сіру зону" перейшли:

у Херсонській області - Широка Балка, Дослідне, Молодецьке, Надеждівка, Знам'янка, Дмитренка, Костомарове, Чарівне, Красносільське, Максима Горького, Стариця, Нова Кубань, Кошара, Паришеве та Клапая;

- Широка Балка, Дослідне, Молодецьке, Надеждівка, Знам'янка, Дмитренка, Костомарове, Чарівне, Красносільське, Максима Горького, Стариця, Нова Кубань, Кошара, Паришеве та Клапая; у Миколаївській області - Безіменне, Івано-Кепине, Юр'ївка, Афанасіївка, Нововасилівка та Тамарине.

Карта війни - ЗСУ просувається на півдні України та повертає контроль над населеними пунктами (фото: deepstatemap.live)