Як зупинити проростання картоплі: трюки, які точно спрацюють

Проростання картоплі в погребі - неприємний процес, який псує бульби і пошкоджує ваш урожай. Але вихід є, кажуть експерти з городництва.
Про це пише видання Zhytomyrschyna.
Щоб картопля не почала активно рости, потрібно стежити, щоб температура у погребі не піднімалася вище 2-3 градусів тепла, а відносна вологість повітря - 80-90%.
Таким чином процеси життєдіяльності у бульбах загальмуються. Також потрібно періодично провітрювати сховище, обов'язково відкривати під час відлиг вентиляційні канали, двері та вікна.
Важливо, щоб картопля зберігалася далеко від запасів цибулі й часнику. Ці овочі викликають посилений ріст пагонів на бульбах.
А от яблука або лимони, навпаки, можуть вберегти картоплю від проростання. Для цього варто в ящик або мішок з картоплею покласти один лимон або ж кілька яблук.
Важливо не насипати врожай великими купами. Краще тримати овочі у компактних ящиках з отворами, щоб вільно циркулювало повітря.
На дно добре було б покласти сушену м'яту, яка також затримає появу паростків.
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