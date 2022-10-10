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Как остановить прорастание картофеля: трюки, которые точно сработают

Фото: Как остановить прорастание картофеля (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Прорастание картофеля в погребе – неприятный процесс, который портит клубни и повреждает ваш урожай. Но выход есть, говорят эксперты-огородники.

Об этом пишет издание Zhytomyrschyna.

Поддерживайте правильную температуру и влажность

Чтобы картофель не начал активно расти, нужно следить, чтобы температура в погребе не поднималась выше 2-3 градусов тепла, а относительная влажность воздуха – 80-90%.

Таким образом, процессы жизнедеятельности в клубнях затормозятся. Также нужно периодически проветривать хранилище, обязательно открывать во время оттепелей вентиляционные каналы, двери и окна.

Подальше от лука, поближе к яблокам

Важно, чтобы картофель хранился вдали от запасов лука и чеснока. Эти овощи вызывают усиленный рост побегов на клубнях.

А вот яблоки или лимоны, напротив, могут уберечь картофель от прорастания. Для этого следует в ящик или мешок с картофелем положить один лимон или же несколько яблок.

Несколько важных моментов

Важно не насыпать урожай большими кучами. Лучше держать овощи в компактных ящиках с отверстиями, чтобы свободно циркулировал воздух.

На дно хорошо бы положить сушеную мяту, которая также задержит появление ростков.

Читайте также, как хранить лук, чтобы он не сгнил и не порос до самой весны.

Кроме того, мы писали о посевном календаре в октябре 2022 года.

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картофельсад и огород