Як зрозуміти, що вітаміни дійсно дають результат? Названо три способи

Ознаки покращення

Фармацевт Сюзанна Соліман розповіла, щоб дізнатися, чи дійсно добавка допомагає, варто почати з пошуку помітних змін, які відповідають очікуваним перевагам.

Важливо знати, що ці зміни залежатимуть від типу добавки. Наприклад, ви можете помітити покращення здоров'я кісток від добавок вітаміну D та кальцію або полегшити періодичні запори, приймаючи добавки магнію.

Очевидні ознаки ефективності добавок включають підвищення енергії, зменшення дискомфорту в травленні, краща якість сну, покращення настрою та фізичної працездатності.

Однак Соліман застерігає пам’ятати про ефекти плацебо та розглянути пробний період, щоб по-справжньому оцінити вплив добавки. Це означає, що покращення результатів лікування може бути пов’язане не лише з самою добавкою, а й із психологічним переконанням, що добавка допоможе почуватися краще.

Знайте, скільки часу потрібно, щоб побачити зміни

Цілком природно бажати миттєвих результатів. Але реальність така, що деякі переваги добавок потребують часу.

Численні фактори, такі як харчування, причина прийому добавки, дозування та загальний стан здоров’я, можуть суттєво вплинути на те, як довго потрібно, щоб отримати результати.

Деякі люди можуть помітити незначне покращення стану здоров’я вже через два-чотири тижні. Однак зазвичай потрібно від одного до трьох місяців регулярного використання, щоб побачити більш очевидні результати, особливо коли йдеться про лікування дефіциту або проблем зі здоров’ям.

Залежно від ступеня дефіциту, добавкам може знадобитися більше часу, щоб підвищити рівень поживних речовин в організмі, таких як вітамін D або певні мінерали.

Використовуйте лабораторні тести для відстеження прогресу

Лабораторні тести можуть бути цінними інструментами для підтвердження ефективності добавки, шляхом безпосереднього вимірювання рівня певних поживних речовин або пов’язаних з ними біомаркерів у організм.

Нижче наведено поширені добавки та маркери, які варто контролювати:

Вітамін D - контролюйте рівень 25-гідроксивітаміну D у крові

- контролюйте рівень 25-гідроксивітаміну D у крові Вітамін B12 та фолат - перевірте рівень вітаміну B12 та фолату в сироватці крові. Метилмалонова кислота також може свідчити про дефіцит B12

- перевірте рівень вітаміну B12 та фолату в сироватці крові. Метилмалонова кислота також може свідчити про дефіцит B12 Залізо - контролюйте рівень феритину сироватки крові, заліза сироватки, загальної залізозв'язуючої здатності та насичення трансферину

- контролюйте рівень феритину сироватки крові, заліза сироватки, загальної залізозв'язуючої здатності та насичення трансферину Омега-3 жирні кислоти - тест на індекс Омега-3 вимірює відсоток ЕПК та ДГК у мембранах еритроцитів

- тест на індекс Омега-3 вимірює відсоток ЕПК та ДГК у мембранах еритроцитів Вітамін С - перевірте рівень вітаміну у сироватці крові

- перевірте рівень вітаміну у сироватці крові Вітамін Е - контролюйте рівень альфа-токоферолу в сироватці крові

- контролюйте рівень альфа-токоферолу в сироватці крові Кальцій та магній - моніторинг рівня кальцію (загального та іонізованого) та рівня магнію в сироватці крові

- моніторинг рівня кальцію (загального та іонізованого) та рівня магнію в сироватці крові Електроліти (натрій, калій, хлорид) - електролітна панель може оцінити ці рівні, що може бути актуальним для певних добавок або станів здоров'я

Як вибрати дієві вітаміни

Ціль прийому

Спочатку визначте, для чого саме тобі потрібні вітаміни:

імунітет (вітамін C, D, цинк)

шкіра, волосся, нігті (біотин, вітамін А, Е, цинк)

концентрація, енергія (вітаміни групи B, магній)

кістки і суглоби (вітамін D3, кальцій, магній, К2)

під час вагітності (фолієва кислота, залізо, йод)

Форма вітамінів

Обирай зручну для тебе форму:

таблетки/капсули - стандартний варіант

рідкі форми - краща біодоступність

порошки або шипучі таблетки - зручні для пиття

Склад і дозування

Уникай комплексів із надмірною дозою (перевищення добових норм може бути шкідливим). Обирай вітаміни з мінералами, які працюють в комплексі (наприклад, D3 + К2 + кальцій)

Однак, важливо перед прийомом будь-яких ліків проконсультуватись з лікарем.