Как понять, что вы в отношениях с "нарциссом": психолог назвала 5 признаков

"Нарциссами" часто называют людей, которые слишком самоуверенны и презрительно относятся к другим. Однако есть еще неочевидные признаки того, как распознать такого человека.

О том, как понять, что вы в отношениях с "нарциссом" рассказала психолог Елена Голентовская в своем Instagram.

Поиск признания

"Нарциссы" постоянно находятся в поисках одобрения и восхищения. Для него очень важно признание его статуса. По словам психолога, таким образом человек пытается компенсировать чувство одиночества и неполноценности.

Недоверие

Партнер убежден в том, что люди проявляют к нему расположение лишь потому, что имеют свой корыстный интерес. Поэтому он избегает близких отношений и скептически относится к намерениям других.

Низкая самооценка

На самом деле на подсознательном уровне "нарцисс" чувствует себя ничтожеством, который не стоит любви и внимания. Поэтому он пытается всячески компенсировать это чувство разными достижениями, от которых потом становится зависимым.

Также он никогда не доволен своим прогрессом, старается всегда достичь большего во всех аспектах жизни - внешнего вида, карьеры и т. д.

Жесткие стандарты

"Нарцисс" всегда слишком требователен к другим, но не прощает никому неидеальности. Каждую ошибку напоминает очень долго. Для него очень важно, чтобы все было идеально и так, как он хочет

Чрезмерный контроль

Ему очень важно контролировать всех, особенно близких людей. Он привык всегда получать все, что хочет в нужных сроках и количествах. Если все будет не так, как "нарциссу" хочется, то будет винить всех, но не себя. Лучше задумайтесь, готовы ли вы дальше находиться в отношениях с таким человеком.