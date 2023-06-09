Як зрозуміти, що ви нестерпні в стосунках: тест на три прості питання

Чи є ви тією людиною, яка псує стосунки?

Поставте собі три питання:

Чи думаєте, що партнер не в змозі задовольнити ваше прохання?

Вам здається, що б ви не попросили, він/вона все зробить не так, і ви про це прямо заявляєте, прискіпуючись і критикуючи.

Чи наполягаєте на миттєвих діях, незалежно від його/її потреб в той час?

Він/вона читає книгу, а ви починаєте наполягати, що треба тут і зараз сходити в магазин, полагодити пральну машину чи просто поговорити.

Чи повторюєте постійно свої одні й ті ж самі прохання, вимоги, бажання?

Вам може здаватися, що він/вона вас не розуміє, не слухає, не може правильно щось зробити, скільки б ви не просили.

Якщо ваша відповідь на всі питання "так", вітаємо! Ви є причепою, прискіпливим/ою в стосунках.

Як змінити свою поведінку

Психолог радить спробувати інше спілкування.

"Спочатку скажіть, що саме вас засмучує. Обов'язково встановіть часові межі для ваших прохань. Перестаньте повторюватися. Повідомте про свої потреби, зупиніться (мовчіть), та вислухайте, відповідь партнера", - радить експерт.