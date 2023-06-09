Як зрозуміти, що ви нестерпні в стосунках: тест на три прості питання

Причиною нещасливих стосунків можете бути саме ви, навіть не усвідомлюючи цього. Дійсно, іноді ми звинувачуємо партнера або ж шукаємо якісь об'єктивні причини - брак фінансів, маленька дитина, спільне проживання з батьками, а пошукати "корінь зла" в собі забуваємо.
Як за допомогою простого тесту дізнатися, що ви занадто прискіпуєтеся і є справжньою "причепою", в Instagram розповіла психолог Тетяна Гнатюк.
Поставте собі три питання:
Вам здається, що б ви не попросили, він/вона все зробить не так, і ви про це прямо заявляєте, прискіпуючись і критикуючи.
Він/вона читає книгу, а ви починаєте наполягати, що треба тут і зараз сходити в магазин, полагодити пральну машину чи просто поговорити.
Вам може здаватися, що він/вона вас не розуміє, не слухає, не може правильно щось зробити, скільки б ви не просили.
Якщо ваша відповідь на всі питання "так", вітаємо! Ви є причепою, прискіпливим/ою в стосунках.
Психолог радить спробувати інше спілкування.
"Спочатку скажіть, що саме вас засмучує. Обов'язково встановіть часові межі для ваших прохань. Перестаньте повторюватися. Повідомте про свої потреби, зупиніться (мовчіть), та вислухайте, відповідь партнера", - радить експерт.
Раніше психолог також назвала головну причину, чому ви нещасливі в стосунках.
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