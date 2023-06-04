ua ru
Нд, 04 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Усього одна причина, чому ви нещасливі в стосунках

Новость на русском →
Неділя 04 червня 2023 19:38
Усього одна причина, чому ви нещасливі в стосунках Психолог назвала причини нещасливих стосунків (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко
Експерт: Юлія Дамочкіна

Нещасливі стосунки можуть перетворювати ваше щоденне життя на справжню муку і навіть пекло. Ви страждаєте і не знаєте, як щось змінити чи вибратися з цієї ситуації. Але часто не усвідомлюєте, може, це і є ваша ціль - бути нещасливою (нещасливим) у стосунках?

Про такий парадокс розповіла психолог, сімейний консультант, сексолог Юлія Дамочкіна в Instagram.

Причина того, що ви нещасливі - усього одна

"Якщо ви нещасливі в стосунках - це і є ваша ціль. Багато хто почне сперечатися: "Та ні, я хочу щастя та взаєморозуміння, просто мій партнер не чує. От якби не він, ми були б чудовою парою", - пише психолог.

Що ж треба, щоб стосунки були щасливими, гармонійними, сповнені взаєморозуміння?

Чотири маленькі, але важливі, кроки до щастя

  • Вміти контролювати свої емоції і не зриватися на кохану людину.
  • Дякувати за сніданок та вечерю, за підтримку, за те, що нас вислухали.
  • Приймати партнера таким, як є, без прагнення змінити та покращити.
  • Говорити приємні речі та компліменти, приділяти увагу.

А ось ці речі роблять стосунки нещасливими

  • Ви чи ваш партнер критикуєте та звинувачуєте.
  • Вимагаєте відповідати очікуванням та прагнете змінити партнера для власної зручності.
  • Замість спокійного діалогу влаштовує сварки.

Ми самі робимо стосунки нещасливими

"Якщо ціль людини - мати певний рівень доходу, її дії направлені на цей результат і вона його має. Якщо ціль - здоровʼя, вона для цього гарно харчується, спить та ходить до психолога. Якщо людина страждає або чогось не має - це і є її ціль. Страждання - наслідок небажання приймати рішення та діяти для їх втілення", - впевнена експертка.

Юлія радить замість того, щоб пояснювати собі складнощі та невдачі "важким минулим, емоційно холодними батьками та дитячими травмами" прийняти рішення. Достатньо сказати собі: "Окей, моє минуле не було солодким. Та я не можу його змінити. Але моє майбутнє - це повністю результат моїх рішень та дій".

Якщо ви дійсно готові до змін, вони настануть і ви будете готові прийняти їх. Інакше бути нещасливим у стосунках - ваш вибір і ваше рішення.

Раніше ми писали також, які речі забирають гроші з вашого життя.

Крім того дізнайтеся, як притягнути до себе кохану людину.

Читайте РБК-Україна в Google News
стосунки інтимне життя здоровье интим