Усього одна причина, чому ви нещасливі в стосунках

Нещасливі стосунки можуть перетворювати ваше щоденне життя на справжню муку і навіть пекло. Ви страждаєте і не знаєте, як щось змінити чи вибратися з цієї ситуації. Але часто не усвідомлюєте, може, це і є ваша ціль - бути нещасливою (нещасливим) у стосунках?

Причина того, що ви нещасливі - усього одна

"Якщо ви нещасливі в стосунках - це і є ваша ціль. Багато хто почне сперечатися: "Та ні, я хочу щастя та взаєморозуміння, просто мій партнер не чує. От якби не він, ми були б чудовою парою", - пише психолог.

Що ж треба, щоб стосунки були щасливими, гармонійними, сповнені взаєморозуміння?

Чотири маленькі, але важливі, кроки до щастя

Вміти контролювати свої емоції і не зриватися на кохану людину.

Дякувати за сніданок та вечерю, за підтримку, за те, що нас вислухали.

Приймати партнера таким, як є, без прагнення змінити та покращити.

Говорити приємні речі та компліменти, приділяти увагу.

А ось ці речі роблять стосунки нещасливими

Ви чи ваш партнер критикуєте та звинувачуєте.

Вимагаєте відповідати очікуванням та прагнете змінити партнера для власної зручності.

Замість спокійного діалогу влаштовує сварки.

Ми самі робимо стосунки нещасливими

"Якщо ціль людини - мати певний рівень доходу, її дії направлені на цей результат і вона його має. Якщо ціль - здоровʼя, вона для цього гарно харчується, спить та ходить до психолога. Якщо людина страждає або чогось не має - це і є її ціль. Страждання - наслідок небажання приймати рішення та діяти для їх втілення", - впевнена експертка.

Юлія радить замість того, щоб пояснювати собі складнощі та невдачі "важким минулим, емоційно холодними батьками та дитячими травмами" прийняти рішення. Достатньо сказати собі: "Окей, моє минуле не було солодким. Та я не можу його змінити. Але моє майбутнє - це повністю результат моїх рішень та дій".

Якщо ви дійсно готові до змін, вони настануть і ви будете готові прийняти їх. Інакше бути нещасливим у стосунках - ваш вибір і ваше рішення.