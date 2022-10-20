Как понять, что вы кому-то нравитесь: простой психологический трюк

Бывает так, что вам нравится человек, а вы не знаете, взаимны ли эти чувства. Поэтому вы можете никогда не решиться подойти или подать знак, что вы тоже не прочь начать знакомство поближе.

О простом психологическом трюке, который поможет понять, взаимны ли чувства, рассказал писатель Джошуа Симпсон.

Эксперт говорит, что таким образом вы сможете узнать, что тот, кто вам романтично нравится, испытывает взаимные чувства.

"Более того, это работает в 100% случаев", – уверяет автор книг по психологии.

Проверьте простой психологический трюк

Для начала вам нужно быть рядом с этим человеком.

Когда вас заметят, отведите взгляд. Теперь сделайте три глубоких вдоха. Это важно для создания основы нашего трюка.

Далее убедитесь, что ваше лицо расслаблено и легко улыбается.

А теперь пройдите к этому человеку. Здесь наступает сложная часть трюка, но она важна. Убедитесь, что вы держите голову высоко и уходите уверенно.

Подойдите, поздоровайтесь, кратко пообщайтесь и пригласите на встречу.

"Независимо от того, будет ли ответ "да" или "нет", вы всегда будете точно знать, нравитесь ли человеку. Вы можете быть застенчивыми, вы можете нервничать, вы можете бояться отказа. Добро пожаловать к человечеству", - резюмировал Джошуа.