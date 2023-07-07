Як зрозуміти, що ви алкоголік: перші майже непомітні ознаки

Невизнання

Алкоголік не визнає, коли йому кажуть, що він вживає надмірно. Він каже, що все добре, він все контролює і може кинути будь-коли.

Відсутність сп’яніння і відторгнення

На цій стадії людина може випити "відро", вона не п’яніє і її не нудить, тобто організм не реагує відторгненням на спиртне.

Треба похмелитися

Це дуже примітна ознака алкоголізму, коли зранку хочеться похмелитися і після цього стає легше. Якщо ввечері перебрали, вранці має від алкоголю нудити, а не ставати легше.

Стійке бажання випити

Якщо до обіду ви ще можете контролювати цю потребу, то ближче до вечора стає все важче, ви втрачаєте контроль.

Алкогольна амнезія

Якщо людина наступного дня не пам’ятає, що робила, це ознака порушення мислення, психіки.

Навіть якщо ви знайшли одну ознаку з цього списку, треба з цим щось робити, бо це, за словами лікаря, квиток в один кінець.

Чи є "безпечна доза"?

Медик додав, що безпечної дози алкоголю нема, адже навіть якщо ви вживаєте зрідка, з часом порції можуть збільшуватися, а це - шлях до алкоголізму.

Звідси - проблеми в сім'ї, втрата роботи, зміна соціального статусу, ну й звісно ж - тотальна втрата здоров'я.

Тому Юрій Габорець радить триматися від алкоголю подалі.