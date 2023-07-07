Как понять, что вы алкоголик: первые почти незаметные признаки

Непризнание

Алкоголик не признает, когда говорят, что он употребляет чрезмерно. Он говорит, что все хорошо, он все контролирует и может бросить когда угодно.

Отсутствие опьянения и отторжения

На этой стадии человек может выпить "ведро", он не пьянеет и его не тошнит, то есть организм не реагирует отторжением на спиртное.

Надо похмелиться

Это очень примечательный признак алкоголизма, когда с утра хочется похмелиться и после этого становится легче. Если вечером перебрали, утром должно от алкоголя тошнить, а не становиться легче.

Настойчивое желание выпить

Если до обеда вы еще можете контролировать эту потребность, то ближе к вечеру становится все труднее, вы теряете контроль.

Алкогольная амнезия

Если человек на следующий день не помнит, что делал, это признак нарушения мышления, психики.

Даже если вы нашли один признак из этого списка, нужно с этим что-то делать, потому что это, по словам врача, билет в один конец.

Есть ли "безопасная доза"?

Медик добавил, что безопасной дозы алкоголя нет, ведь даже если вы употребляете изредка, со временем порции могут увеличиваться, а это путь к алкоголизму.

Отсюда - проблемы в семье, потеря работы, изменение социального статуса, ну и конечно же - тотальная потеря здоровья.

Поэтому Юрий Габорец советует держаться подальше от алкоголя.