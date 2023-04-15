Як зрозуміти, що у ваших стосунках справжнє кохання

Стосунки і кохання не завжди тотожні поняття. Іноді здається, що між партнерами все спокійно і стабільно, але почуття вже згасли. Насправді ж стосунки проходять кілька етапів, в яких ви переживаєте трансформацію від закоханості до кохання.
Як зрозуміти, на якому етапі наразі ваші взаємини, і чи правильно ви рухаєтеся в напрямку кохання, пише Telegram-канал Сексологія по-українськи.
На вас ніби вдягнені рожеві окуляри, відчуття метеликів у животі, ви показуєте один одному найкращі якості.
Це період, коли люди стикаються з ідеальною проєкцією одне одного.
У вас вже зникає ідеалізація партнера, так само і він перестає бачити у вас ідеальну картинку.
На цьому етапі людина починає бачити реального партнера, може виникнути криза.
На цьому етапі може виникнути таке, що партнери вимагають визнання і починають за допомогою агресії та маніпуляцій змушувати людину стати такою, як потрібно партнеру.
Це найскладніший етап, на якому стосунки можуть зруйнуватися.
Переломний етап, коли до партнерів приходить усвідомлення того, що потрібно цінувати те, що є.
Починає танути лід, партнери дивляться один на одного і розуміють, яку роль відіграють у житті один одного.
Партнери бачать одне одного такими, якими вони є, розуміють і приймають недоліки, усвідомлюють, яка людина дорога і важлива.
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