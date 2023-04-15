Як зрозуміти, що у ваших стосунках справжнє кохання

Перший етап стосунків - закоханість

На вас ніби вдягнені рожеві окуляри, відчуття метеликів у животі, ви показуєте один одному найкращі якості.

Це період, коли люди стикаються з ідеальною проєкцією одне одного.

Другий етап - насичення

У вас вже зникає ідеалізація партнера, так само і він перестає бачити у вас ідеальну картинку.

На цьому етапі людина починає бачити реального партнера, може виникнути криза.

Третій етап - відторгнення

На цьому етапі може виникнути таке, що партнери вимагають визнання і починають за допомогою агресії та маніпуляцій змушувати людину стати такою, як потрібно партнеру.

Це найскладніший етап, на якому стосунки можуть зруйнуватися.

Четвертий етап - служіння

Переломний етап, коли до партнерів приходить усвідомлення того, що потрібно цінувати те, що є.

П'ятий етап - взаємоповага

Починає танути лід, партнери дивляться один на одного і розуміють, яку роль відіграють у житті один одного.

Шостий етап - кохання

Партнери бачать одне одного такими, якими вони є, розуміють і приймають недоліки, усвідомлюють, яка людина дорога і важлива.