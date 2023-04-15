Как понять, что в ваших отношениях настоящая любовь

Отношения и любовь не всегда тождественные понятия. Иногда кажется, что между партнерами все спокойно и стабильно, но чувства уже угасли. На самом же деле отношения проходят несколько этапов, в которых вы переживаете трансформацию от влюбленности в любовь.
Как понять, на каком этапе сейчас ваши отношения, и правильно ли вы двигаетесь в направлении любви, пишет Telegram-канал Сексологія по-українськи.
На вас словно надеты розовые очки, ощущение бабочек в животе, вы показываете друг другу лучшие качества.
Это период, когда люди сталкиваются с идеальной проекцией друг друга.
У вас уже пропадает идеализация партнера, так же и он перестает видеть в вас идеальную картинку.
На этом этапе человек начинает видеть реального партнера, может возникнуть кризис.
На этом этапе может возникнуть такое, что партнеры требуют признания и начинают с помощью агрессии и манипуляций заставлять человека стать таким, как нужно партнеру.
Это сложный этап, на котором отношения могут разрушиться.
Переломный этап, когда партнерам приходит осознание того, что нужно ценить то, что есть.
Начинает таять лед, партнеры смотрят друг на друга и понимают, какую роль играют друг друга в жизни.
Партнеры видят друг друга такими, какие они есть, понимают и принимают недостатки, осознают, насколько человек дорог и важен.
Раньше мы писали о шести нетипичных причинах, которые ежедневно разрушают ваши отношения.
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