Как понять, что телефон скоро сломается: тревожные сигналы
Современные смартфоны довольно хрупкие и вывести их из строя гораздо проще, чем, к примеру, легендарную Nokia 3310. Что же в работе гаджета может предупредить вас, что он вот-вот сломается?
Об этом пишет iTechua.
Быстрая потеря заряда
В исправном телефоне аккумулятор должен держать заряд долго. Если раньше так и было, но теперь батарея садится быстрее. Если при зарядке телефон еще и быстро нагревается, это говорит о серьезных проблемах.
В лучшем случае придется менять батарею, в худшем - покупать новый телефон.
Постоянное отключение
Смартфон должен выключаться только при нажатии соответствующей кнопки. Однако, если он выключается самостоятельно, это свидетельствует о сбое в работе. Если так часто случается, то вероятно с телефоном возникли серьезные проблемы.
Проблемы с сенсорной панелью
Вы нажимаете на один ярлык, а открывается другой, или нажимаете одни буквы, а набираются другие - так проявляется неисправность сенсорной панели.
Если игнорировать эту проблему и ничего не сделать, существует большая вероятность, что в ближайшее время телефон выйдет из строя.
Вздутие батареи
Появление щели между рамкой смартфона и задней крышкой может говорить о вздутии батареи. Если проигнорировать это, то смартфон в скором времени может внезапно вспыхнуть.
Дорогой ремонт
Основной опасностью непредсказуемого выведения из строя смартфона является даже не то, что он перестанет работать, а то, что в случае ремонта комплектующие могут быть дорогими.
Также не стоит забывать, что смартфон может сломаться и не подлежать ремонту, а значит, вся сохраненная на нем информация просто исчезнет. Лучше всегда иметь дополнительный смартфон, даже бюджетный, чтобы застраховать себя от столь неприятных ситуаций.
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