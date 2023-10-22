Як зрозуміти, що стосункам кінець: ці тривожні сигнали відкриють вам очі

Ви більше не сваритеся. Якщо між вами та вашим партнером більше немає суперечок, це говорить не про ідилію. Скоріше за все, ваш обранець вже поставив хрест на стосунках та просто не хоче нічого з'ясовувати. Він здався та не бачить сенсу проявляти емоції або намагатися щось змінити.

Ви перетворилися на сусідів. Якщо вам невідомо, чим займається ваша друга половинка, або ж ви навіть не уявляєте, про що думає обранець - між вами зник зв'язок. Коли вам ен хочеться знати про життя коханої людини - вона вже не кохана.

Ви стали друзями, а не коханцями. Коли у парі зникає пристрасть, люди втрачають цікавість. Якщо ваш обранець більше не здається вам привабливим, то це свідчить про великі проблеми у ваших стосунках. Скоріше за все, ви вже не пара, а просто двоє друзів.

Якщо між вами зникла пристрасть - стосункам кінець (фото: freepik.com)

Проблеми не вирішуються, нічого не змінюється. Якщо ваш партнер знає про те, що ви маєте до нього певні претензії, але нічого із цим не робить, це говорить про його байдужість. Коли між людьми є повага та любов, вони вирішують проблеми, а не ігнорують їх.

Ваша друга половинка стає іншою та віддаляється від вас.Якщо ви починаєте відчувати, що ваш обранець почав змінюватися та живе іншим життям, це може свідчити про зраду. Окрім цього, коли людина різко змінює смаки, вона може активно шукати себе як окрему особистість, і тоді стосунки відходять на другий план.