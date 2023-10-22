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Как понять, что отношениям конец: эти тревожные сигналы откроют вам глаза

Узнайте, как понять, что любовь исчезла (фото: freeepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Американская сваха Сьюзен Тромбетти назвала главные признаки неизбежного конца отношений. Если между вами и вашей второй половинкой начала появляться пропасть, а вы еще не понимаете, есть ли шанс все спасти, советы от эксперта вам помогут.

Какие тревожные сигналы говорят о том, что отношениям пришел конец, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.

Вы больше не ссоритесь. Если между вами и вашим партнером больше нет споров, это говорит не об идиллии. Скорее всего ваш избранник уже поставил крест на отношениях и просто не хочет ничего выяснять. Он сдался и не видит смысла проявлять эмоции или пытаться что-то изменить.

Вы превратились в соседей. Если вам неизвестно, чем занимается ваша вторая половинка, или же вы даже не представляете, о чем думает избранник – между вами исчезла связь. Если вам не хочется знать о жизни любимого человека – он уже не любимый.

Вы стали друзьями, а не любовниками. Когда в паре исчезает страсть, люди теряют интерес. Если ваш избранник больше не кажется вам привлекательным, это свидетельствует о больших проблемах в ваших отношениях. Скорее всего, вы уже не пара, а просто друзья.

Если между вами исчезла страсть – отношениям конец (фото: freepik.com)

Проблемы не решаются, ничего не меняется. Если ваш партнер знает о том, что у вас есть определенные претензии, но ничего с этим не делает, это говорит о его безразличии. Когда между людьми есть уважение и любовь, они решают проблемы, а не игнорируют их.

Ваша вторая половинка становится другой и удаляется от вас. Если вы начинаете чувствовать, что ваш избранник начал меняться и живет другой жизнью, это может свидетельствовать об измене. Кроме того, когда человек резко меняет вкусы, он может активно искать себя как отдельную личность, и тогда отношения отходят на второй план.

Напомним, ранее психолог рассказала, как сохранить романтику в отношениях.

Также мы уже рассказывали, что астролог объяснила, что такое кармические отношения и зачем они приходят в нашу жизнь.

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