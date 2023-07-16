Як зрозуміти, що собака готується вас вкусити: три ознаки

Зверніть увагу на три частини тіла

Коли собака готовий атакувати, це можна побачити по трьом частинам тіла. Звернуть увагу першочергово на:

тулуб

вуха

хвіст тварини

Напружене тіло

Якщо тварина спокійна і не оцінює ситуацію, що склалася, як небезпечну, то її тіло спокійне.

А от будь-яка напруга свідчить про стрес або страх.

Підібганий хвіст

Про те, що годованець злякався, говорить його хвіст.

Цілком ймовірно, що собака, яка перебуває в такому стані, скоро дійде до висновку про необхідність захищатися.

Притиснуті вуха

Таке розташування вух часто вважається проявом стресу у тварини.

Не виключено, що невдовзі собака вкусить того, в кому вона побачить загрозу для себе і своєї території.

Зазначимо, всі перераховані вище ознаки свідчать, що тварина з якоїсь причини зіткнулася з серйозним психічним і емоційним навантаженням. Тому з таким собакою треба поводитися обережно.

Які породи вважаються найбільш агресивними

Деякі породи собак визнані найзлішими у світі через особливості свого характеру у поєднанні з сильними фізичними даними.

До таких відносять: