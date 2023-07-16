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Как понять, что собака готовится вас укусить: три признака

Как понять, что собака агрессивна (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Собаки могут проявлять агрессивное поведение и быть действительно опасными для других животных, детей и взрослых. Причинами этого могут быть потребность в защите территории, хозяина или неправильное воспитание животного.

Какова бы ни была причина, следует знать о признаках, что животное готовится атаковать. Об этом подробнее - в материале Styler ниже.

Обратите внимание на три части тела

Когда собака готова атаковать, это можно увидеть по трем частям тела. Обращают внимание в первую очередь на:

  • туловище
  • уши
  • хвост животного

Напряженное тело

Если животное спокойно и не оценивает сложившуюся ситуацию как опасную, то его тело спокойно.

А вот любое напряжение свидетельствует о стрессе или страхе.

Подогнутый хвост

О том, что питомец испугался, говорит его хвост.

Вполне вероятно, что находящаяся в таком состоянии собака скоро придет к выводу о необходимости защищаться.

Прижатые уши

Такое расположение ушей часто считается проявлением стресса у животного.

Не исключено, что вскоре собака укусит того, в ком она увидит угрозу для себя и своей территории.

Все вышеперечисленные признаки свидетельствуют, что животное по какой-то причине столкнулось с серьезной психической и эмоциональной нагрузкой. Поэтому с такой собакой нужно обращаться осторожно.

Какие породы считаются наиболее агрессивными

Некоторые породы собак признаны самыми злыми в мире из-за особенностей своего характера в сочетании с сильными физическими данными.

К таким относят:

  • Американского питбультерьера
  • Ротвейлера
  • Алабая
  • Добермана
  • Стаффордширский терьер
  • Аргентинского дога
  • Американского бандога

Раньше мы писали, как выглядит аквариумная рыбка стоимостью 80 тысяч долларов.

Также читайте о самых древних породах собак в мире.

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