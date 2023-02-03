Як зрозуміти, що пора купувати новий телефон: важливі дзвіночки

Проблеми з акумулятором

Батарея телефона - не вічна, особливо за умови активного використання. Якщо одного дня ви помітили несправність під час заряджання чи швидку втрату зарядки, ймовірно, річ саме в акумуляторі.

Звісно, його можна змінити. Проте новий не прослужить довго, адже не є "рідним", і зрештою телефон все одно доведеться змінити.

Проблеми з пам'яттю пристрою

Є різні рекомендації щодо усунення цієї проблеми, включаючи видалення програм, файлів та відеозаписів з пам'яті пристрою, чищення кешу та інші способи. Але може бути так, що проблема усувається лиш на короткий термін. А це вже є дзвіночком до вибору нового телефона.

Зависають програми та система загалом

Якщо вам складно завантажити якісь програми, бо вони відкриваються задовго. Якщо два попередні моменти ще можна виправити та якось користуватися пристроєм, то в цьому випадку точно варто робити нову покупку.

Смартфон потрібно замінити більш продуктивним, але не обов’язково дорогим. На ринку зараз представлений великий вибір недорогої потужної техніки.

Не оновлюється програмне забезпечення

Як правило, розробники смартфонів оновлюють програмне забезпечення телефонів щомісяця. Це покращує загальну роботу гаджета та додає нові функції, якщо вони передбачені.

З часом смартфон може просто перестати приймати оновлення через нестачу пам'яті та відсутності можливості підтримувати його. Тоді краще змінити модель або фірму телефона на новішу.

Застаріла камера

Сучасніші моделі смартфонів мають кращі камери, які найчастіше навіть не поступаються професійним фотокамерам.

Якщо камера вашого смартфона починає працювати несправно, то відремонтувати її навряд чи вдасться. Це може потягнути забагато коштів, тож оптимальніше придбати новий телефон.