Неожиданные признаки климакса, о которых не рассказывают врачи

Климакс - это естественный период в жизни каждой женщины, который связан со снижением уровня гормонов и завершением репродуктивной функции. Он обычно наступает в возрасте 45-55 лет, но может начаться раньше или позже.

Как распознать признаки этого гормонального состояния - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Первые симптомы климакса

Один из самых первых сигналов, указывающий на начало климакса, - это нарушение менструального цикла. Менструации могут становиться нерегулярными, короче или длиннее, менять свою интенсивность. Кроме этого, женщины могут испытывать следующие симптомы:

Приливы жара

Это внезапное ощущение тепла, распространяющееся по всему телу, особенно в области лица и шеи. Приливы могут длиться от нескольких секунд до нескольких минут и часто сопровождаются потоотделением.

Ночная потливость

Вы почувствуете повышенное потоотделение ночью, что может нарушать сон и вызывать ощущение усталости днем.

Перепады настроения

Это может быть раздражительность, тревожность, депрессивное состояние, повышенная эмоциональная чувствительность.

Проблемы со сном

Обычно это трудности с засыпанием, частые пробуждения или бессонница.

Изменения в коже и волосах

Кожа становится менее упругой, может появляться сухость, волосы истончаются и выпадают.

Снижение либидо

Уменьшение сексуального влечения, а также сухость слизистой оболочки, что может вызывать дискомфорт.

Изменения в весе

Замедление метаболизма может привести к набору веса, особенно в области живота.

Проблемы с памятью и концентрацией

Часто женщины часто часто замечают ухудшение когнитивных функций, трудности с концентрацией и запоминанием информации.

Что делать при первых симптомах?

Если вы замечаете у себя признаки климакса, стоит обратиться к гинекологу или эндокринологу. Врач поможет подобрать правильное лечение и посоветует, как облегчить неприятные симптомы. Среди возможных методов - гормональная терапия, фитопрепараты, коррекция рациона и физической активности.

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