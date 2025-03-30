Неожиданные признаки климакса, о которых не рассказывают врачи
Климакс - это естественный период в жизни каждой женщины, который связан со снижением уровня гормонов и завершением репродуктивной функции. Он обычно наступает в возрасте 45-55 лет, но может начаться раньше или позже.
Как распознать признаки этого гормонального состояния - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Первые симптомы климакса
Один из самых первых сигналов, указывающий на начало климакса, - это нарушение менструального цикла. Менструации могут становиться нерегулярными, короче или длиннее, менять свою интенсивность. Кроме этого, женщины могут испытывать следующие симптомы:
Приливы жара
Это внезапное ощущение тепла, распространяющееся по всему телу, особенно в области лица и шеи. Приливы могут длиться от нескольких секунд до нескольких минут и часто сопровождаются потоотделением.
Ночная потливость
Вы почувствуете повышенное потоотделение ночью, что может нарушать сон и вызывать ощущение усталости днем.
Перепады настроения
Это может быть раздражительность, тревожность, депрессивное состояние, повышенная эмоциональная чувствительность.
Проблемы со сном
Обычно это трудности с засыпанием, частые пробуждения или бессонница.
Изменения в коже и волосах
Кожа становится менее упругой, может появляться сухость, волосы истончаются и выпадают.
Снижение либидо
Уменьшение сексуального влечения, а также сухость слизистой оболочки, что может вызывать дискомфорт.
Изменения в весе
Замедление метаболизма может привести к набору веса, особенно в области живота.
Проблемы с памятью и концентрацией
Часто женщины часто часто замечают ухудшение когнитивных функций, трудности с концентрацией и запоминанием информации.
Что делать при первых симптомах?
Если вы замечаете у себя признаки климакса, стоит обратиться к гинекологу или эндокринологу. Врач поможет подобрать правильное лечение и посоветует, как облегчить неприятные симптомы. Среди возможных методов - гормональная терапия, фитопрепараты, коррекция рациона и физической активности.
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